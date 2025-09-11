Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Alcuni edifici sono stati invasi dall’acqua a Trevi, in località San Lorenzo, in seguito all’esondazione del torrente che attraversa la zona. Altre criticità sono registrate nel comune di Castel Ritaldi, dove i torrenti Ruicciano e Tatarena sono usciti dagli argini, allagando alcune abitazioni. In entrambi i comuni sono al lavoro i vigili del fuoco che al momento non segnalano comunque persone coinvolte. A San Lorenzo di Trevi – riferiscono i vigili – l’acqua ha invaso un piazzale, dove la rete fognaria non è riuscita più a garantire il deflusso, raggiungendo le abitazioni limitrofe e provocando allagamenti fino a circa 50 centimetri in alcuni edifici. I vigili del fuoco, con l’impiego di idrovore e motopompe, stanno operando per riportare la situazione alla normalità. A Castel Ritaldi sta operando una squadra dei pompieri di Spoleto, impegnata anche in questo caso con idrovore e motopompe.