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Diversi casi di truffa e tentati raggiri si sono registrati nelle ultime settimane a Campobasso, dove ignari residenti sono stati contattati da finti poliziotti che, usando avanzate tecniche di spoofing telefonico, hanno cercato di farsi consegnare contanti e preziosi. Le vittime sono state convinte a cedere soldi o gioielli con pretesti diversi, tra cui l’esigenza di soccorrere un parente nei guai oppure di controllare la legittima provenienza di oggetti di valore in loro possesso.

Allarme spoofing a Campobasso, di cosa si tratta

Come anticipato, nelle ultime settimane la Questura di Campobasso ha ricevuto numerose segnalazioni relative a truffe consumate o a tentativi di raggiro messi in atto da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine.

Questi malviventi, spesso dichiarando di prestare servizio presso la Questura, hanno contattato le vittime telefonicamente per convincerle a effettuare versamenti di denaro o a consegnare oggetti di valore.

Come agiscono i truffatori

I raggiri sono stati perpetrati principalmente tramite telefonate, durante le quali sul display delle vittime è comparso un numero apparentemente riconducibile al centralino della Questura (0874/4061) o di altri uffici di polizia.

Questa modalità, nota come spoofing telefonico, consente ai truffatori di falsificare il numero chiamante attraverso sistemi VOIP, facendo così credere alle vittime che la chiamata provenga realmente da un ente affidabile.

Le varie modalità adottate dai finti poliziotti

Le tecniche utilizzate dai truffatori sono molteplici. Durante la conversazione, i malviventi possono convincere le vittime a effettuare bonifici istantanei, ricariche su carte prepagate o persino a installare software di controllo remoto come AnyDesk su computer o smartphone.

In quest’ultimo caso, i dispositivi delle vittime vengono controllati a distanza, consentendo ai truffatori di accedere direttamente ai conti correnti e di sottrarre somme di denaro.

Complici e consegna di beni di valore

In alcuni casi, mentre la vittima è trattenuta al telefono da un falso poliziotto, un complice si presenta fisicamente presso l’abitazione o il negozio della persona contattata per ritirare gioielli o denaro. Le scuse presentate sono le più disparate: dalla necessità di “salvare” un familiare arrestato o coinvolto in un incidente, alla richiesta di verificare che i gioielli posseduti non siano oggetto di una precedente denuncia di furto.

In particolare, alcuni titolari di esercizi di Compro Oro sono stati raggirati con questa modalità: mentre erano impegnati in una conversazione telefonica con il falso agente, un complice si è recato in negozio e si è fatto consegnare l’oro custodito in cassaforte, con la scusa di doverne accertare la provenienza. In uno di questi episodi, l’oro è stato sottratto e i truffatori sono spariti senza lasciare traccia.

IPA