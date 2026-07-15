Ondate di calore aumentano il rischio di ricovero per disturbi mentali, cosa succede al cervello con il caldo

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

La terza ondata di calore è ormai entrata nel vivo: le temperature sono record e in diverse città è scattato il bollino rosso, per i rischi per la salute. Che non sono soltanto fisici, ma anche mentali. Come emerge da uno studio, condotto dalla Monash University in Australia e pubblicato sulla rivista Nature Health, con il caldo si registra anche un aumento dei ricoveri ospedalieri per disturbi mentali e comportamentali. I ricercatori, infatti, hanno analizzato oltre 2,6 milioni di casi nei quali si è reso necessario il ricovero, in 852 località in diversi paesi ed esattamente in Brasile, Canada, Cile e Nuova Zelanda, in un arco temporale molto lungo (tra il 2000 e il 2019).

Ciò che è stato osservato è che una esposizione prolungata a temperature elevate era associata anche a un aumentato rischio di problemi di salute mentale, in particolare nella popolazione anziana e nelle aree a bassa densità abitativa. Il motivo, secondo gli autori dello studio, è da ricercare in alcuni meccanismi che si attivano in presenza di alte temperature. Per esempio, peggiora la qualità del sonno, aumenta lo stress e, nelle persone che hanno minore capacità di termoregolazione o che assumono farmaci come nel caso degli anziani, l’organismo altera la propria capacità di adattamento, andando incontro a scompensi. Per questo, secondo i ricercatori, è necessario valutare anche la necessità di piani di salute mentale in occasione di ondate di calore, con particolare riguardo alle fasce più fragili, soprattutto in considerazione dei cambiamenti climatici in atto.

L’intervista ad Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA).

Siamo in presenza di una nuova ondata di calore record e si moltiplicano le raccomandazioni. Lo studio, però, indica possibili rischi non solo per la salute fisica, ma anche mentale.

La stupisce o c’erano già indicazioni in questa direzione?

“Non mi sorprende. Da alcuni anni la letteratura scientifica indica che il caldo estremo può influire anche sulla salute mentale. Questo studio rafforza le evidenze, mostrando che le ondate di calore prolungate aumentano proprio il rischio di ricovero per disturbi mentali e comportamentali, soprattutto nelle persone più fragili”.

Gli autori della ricerca, raffrontando le ondate di calore con il numero di ricoveri, hanno visto un aumento, soprattutto per i problemi indicati: perché? Il caldo nuoce anche al cervello?

“Sì. Il cervello è particolarmente sensibile al calore. Temperature elevate e persistenti possono alterare la termoregolazione, aumentare lo stress fisiologico, favorire la disidratazione e gli squilibri elettrolitici e interferire con i meccanismi che regolano l’umore, l’attenzione e il comportamento. Nelle persone più vulnerabili, questi effetti possono aggravare disturbi psichiatrici preesistenti o favorire episodi acuti”.

La ricerca mostra, come possibili fattori di rischio, proprio l’alterazione del sonno e l’aumento dello stress. Sono questi, quindi, i fattori principali che possono aggravare la salute mentale, nei periodi di caldo intenso e prolungato? Che ruolo hanno?

“Ritengo che siano meccanismi biologicamente molto plausibili. Per addormentarsi e mantenere un sonno ristoratore, infatti, il corpo deve ridurre la propria temperatura interna. Quando l’ambiente rimane caldo anche di notte, questo processo viene ostacolato. Di conseguenza, il sonno diventa più breve e frammentato, mentre aumentano affaticamento, irritabilità e stress. La combinazione tra riposo insufficiente e stress prolungato può avere come effetto la riduzione della capacità di regolare le emozioni e può peggiorare ansia, depressione e altri disturbi mentali”.

Gli anziani, anche in questo caso, sono ritenuti i più vulnerabili. Per quale motivo?

“Con l’età diminuiscono la capacità dell’organismo di disperdere il calore, la percezione della sete e la rapidità di adattamento alle variazioni termiche. Molti anziani convivono, inoltre, con patologie croniche, assumono farmaci che possono interferire con la termoregolazione e possono trovarsi in condizioni di isolamento sociale o ridotta autonomia. Tutti questi fattori aumentano il rischio di disidratazione, confusione, agitazione e peggioramento delle condizioni fisiche e mentali”.

Come si possono ridurre i rischi degli effetti del caldo record sulla salute mentale?

“Oltre a prevenire il colpo di calore, ritengo importante proteggere anche il benessere psicologico, mantenendo una buona idratazione. Un altro consiglio è di trascorrere le ore più calde in ambienti freschi, insieme all’indicazione di evitare attività fisiche intense nelle ore centrali della giornata. È importante, inoltre, proteggere il sonno attraverso il raffrescamento degli ambienti. Tra gli altri suggerimenti ricordo di limitare il consumo di alcol; prestare particolare attenzione agli anziani e alle persone con disturbi psichiatrici o neurologici; verificare con il medico l’eventuale interferenza dei farmaci con la termoregolazione, senza modificare autonomamente le terapie; non sottovalutare confusione, disorientamento, agitazione, aggressività insolita o un improvviso peggioramento dei sintomi”.

Spesso nei giorni scorsi si sottolinea anche l’effetto delle cosiddette “notti tropicali”, quando le temperature non scendono di molto. Che conseguenze portano?

“In effetti non dobbiamo preoccuparci soltanto delle temperature diurne. Anche le ‘notti tropicali’, definite in Europa come quelle durante le quali la temperatura non scende sotto i 20 °C, impediscono all’organismo di disperdere adeguatamente il calore accumulato e di recuperare attraverso il sonno. Quando si susseguono per più giorni, aumentano lo stress fisiologico, l’affaticamento e l’irritabilità. Il caldo non causa automaticamente comportamenti aggressivi, ma può favorire impulsività e conflittualità, soprattutto quando si associa a insonnia, stress, sovraffollamento e condizioni di fragilità”.

Per chi vive nelle grandi città, inoltre, c’è l’insidia delle ‘isole di calore’, è così?

“Esatto. Nelle città questi effetti sono amplificati dall’isola di calore urbana. Cemento, asfalto, superfici impermeabili, traffico e scarsità di vegetazione trattengono il calore e rallentano il raffrescamento notturno. Negli ambienti interni è generalmente opportuno mantenere una temperatura intorno ai 26-27 °C, evitando differenze eccessive rispetto all’esterno. È fondamentale intervenire anche con il raffrescamento passivo, attraverso schermature solari esterne, sistemi di ombreggiamento, alberature, tetti e pareti verdi, coperture riflettenti e un adeguato isolamento. Queste soluzioni possono ridurre il surriscaldamento interno di alcuni gradi e limitare sensibilmente il ricorso alla climatizzazione. La ventilazione favorisce inoltre l’evaporazione del sudore e la dispersione del calore corporeo, sostenendo la termoregolazione. La ventilazione naturale, utilizzata nelle ore più fresche, migliora anche la qualità dell’aria indoor, diluendo anidride carbonica, umidità, odori e altri contaminanti presenti negli spazi confinati