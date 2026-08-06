Ondate di calore, il rischio delle aule roventi già a settembre: perché l'aria condizionata a scuola è utopia

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

La quarta ondata di calore che sta interessando l’Europa sembra destinata a durare ancora qualche giorno. Tra i meteorologi c’è anche chi, come il colonnello Mario Giuliacci, si è persino scusato per non aver previsto un prolungamento delle giornate di caldo record. Giovedì 6 agosto sono ben 27 su 27 le città da bollino rosso, ossia la totalità di quelle prese a campione e monitorate dal Ministero della Salute. Ma la situazione non è migliore in altri Paesi europei, in particolare in quelli che si affacciano sul Mar Mediterraneo: Spagna e Francia sono alle prese con temperature record (e incendi), ma soprattutto sono preoccupate che, anche dopo la pausa prevista nei prossimi giorni, possano verificarsi altri picchi.

Il pensiero va anche alle scuole: tra meno di tre settimane in Italia i primi studenti che hanno avuto un debito torneranno in classe per gli esami e il timore è che le aule siano roventi. Il parere degli esperti, inoltre, è che anche in futuro si verificheranno estati (ma anche autunni) con temperature al di sopra delle medie del passato. Colme risolvere il problema del caldo nelle scuole? Finora si sono sperimentate soluzioni provvisorie: in Francia e Belgio le lezioni sono state sospese in anticipo, a fine giugno e inizio luglio; proprio in Belgio si vogliono dotare le aule di termometri per monitorare i livelli ed evitare che superino le soglie di pericolosità. In Spagna, invece, si sono sperimentati orari differenti, per esempio anticipando l’ingresso nelle scuole alle 8 invece che alle 8:30 e l’uscita alle 15 invece che alle 16:30. Ma è soprattutto sulla modifica del calendario scolastico che si concentrano le attenzioni.

L’intervista ad Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi (ANP).

Pensa che l’idea di modificare il calendario scolastico sia fattibile?

“Prima di tutto farei una premessa. L’Italia ha già una pausa estiva molto lunga (la più lunga in Europa, con 98 giorni di sospensione delle lezioni, NdR). Da un punto di vista pedagogico, quindi, ridurre un periodo così ampio sarebbe un bene. Il problema non è tanto il numero complessivo di vacanze rispetto all’anno scolastico, ma il fatto che sia concentrato soprattutto in estate, tolta la quale rimangono sostanzialmente solo Natale e Pasqua, molto corta. Detto questo e proprio per quest’ultimo motivo, non è possibile posticipare l’inizio delle lezioni, nel nostro Paese”.

Perché significherebbe far venir meno il numero minimo di giorni di lezioni all’anno?

“Esatto. Ipotizzare di iniziare a ottobre non permetterebbe di garantire il minimo annuale di lezioni, se non riducendo le pause per il periodo natalizio e pasquale. Non è materialmente fattibile. Avremmo bisogno, al contrario, di iniziare i primi di settembre e terminare a fine giugno: il modello di altri Paesi dove invece c’è una sospensione più ridotta in estate, ma più vacanze brevi distribuite sarebbe ottimale. Lo confermano, tra l’altro, anche i risultati scolastici delle graduatorie internazionali, che sono migliori dove esiste questa organizzazione”.

Potrebbe sussistere anche un problema di adeguamento dei contratti degli insegnanti?

“Quello al momento è un aspetto secondario, proprio perché non ci sono le condizioni per poter modificare il calendario, per le ragioni che ho appena esposto. Piuttosto occorre intervenire sull’edilizia scolastica e non è un fattore da poco”.

Le scuole italiane, infatti, sono spesso antiquate e, anche quando sono di più recente costruzione, esistono problemi di coibentazione. È così?

“Sì, purtroppo. In inverno a volte sono fin troppo riscaldate, ma almeno si può intervenire riducendo la temperatura. D’estate, invece, servirebbero condizionatori, ma l’installazione comporta una serie di problemi. La prima è di natura economica: in Italia ci sono 400 mila aule, in parte in diminuzione a causa del decremento demografico. Si dovrebbe prevedere l’acquisto di impianti e già questa è una prima spesa”.

Quali sono le altre?

“Il funzionamento e la manutenzione. Pensiamo che in termini di consumo elettrico, equivarrebbe a circa 1 Gigawatt ora. Poi bisognerebbe adeguare gli impianti, perché se in scuola si installano 50 condizionatori per 50 aule, si arriva a 50 KWatt di potenza in più e non è detto che gli impianti attuali reggano. Come detto, poi servirebbe una manutenzione dei filtri annuale, per evitare malattie respiratorie, allergie, ecc. Tutto ciò comporta, quindi, una serie di spese aggiuntive e stanziamenti permanenti, non certo una tantum”.

Cosa ne pensa di interventi per migliorare la coibentazione?

“Sarebbe utile migliorare l’edilizia, prevedendo pareti più spesse e isolanti, perché certamente un edificio costruito bene può fare a meno dell’aria condizionata. Ma noi abbiamo circa 40mila edifici e anche in questo caso occorrono investimenti e tempo. Non vedo, quindi, la possibilità di una soluzione a breve termine. Certo, se non si inizia, non si potrà trovare una risposta neppure in futuro, ma è un dato oggettivo che negli ultimi 30 o 40 anni non si è affrontato il problema”.

Un’ultima possibilità, secondo alcuni Paesi come la Spagna che l’ha sperimentata, è la modifica degli orari di inizio e fine lezione. Nel loro caso dalle 8:30 alle 8 e dalle 16:30 alle 15. Ma forse comporterebbe un intervento anche sul fronte dell’offerta dei mezzi pubblici di trasporto e sull’organizzazione familiare in termini di orari lavorativi dei genitori?

“Certamente, è chiaro che si tratterebbe di modificare radicalmente le abitudini di milioni di persone. Inoltre, in Italia si entra già alle 8, quindi si dovrebbe anticipare alle 7.30, ma non vedo un enorme vantaggio. L’unica soluzione è strutturale sugli edifici”.