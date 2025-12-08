Onde anomale a Tenerife colpiscono i bagnanti e provocano almeno 4 morti: erano turisti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Tenerife delle onde anomale alte diversi metri hanno travolto alcuni bagnanti a Los Gigantes causando almeno 4 morti e vari feriti. Le onde hanno superato la barriera rocciosa colpendo turisti e residenti presenti sul posto. Un episodio simile era avvenuto anche a novembre. Proseguono le ricerche e le verifiche delle autorità.

Onde anomale a Tenerife: quattro morti nella zona di Los Gigantes

Almeno quattro persone sono morte nel pomeriggio di ieri – domenica 7 dicembre – nella piscina naturale di Los Gigantes, sulla costa meridionale di Tenerife, travolte da onde anomale che hanno superato la barriera rocciosa e colpito i bagnanti presenti.

L’allarme è stato lanciato in un tratto balneare situato a circa 200 metri dal belvedere di Isla Cangrejo, nel comune di Santiago de Teide. Tre persone sono morte sul posto; una quarta, recuperata in arresto cardiocircolatorio e trasportata in elicottero all’Hospital de la Candelaria, è deceduta poco dopo, come confermato dal Centro di Coordinamento delle Emergenze.

X - 112 Canarias @112canarias Tenerife, soccorritori si preparano per gli interventi di salvataggio necessari dopo che diverse onde anomale hanno causato almeno 4 morti

Altre tre persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Le prime informazioni diffuse parlano di turisti e residenti tra le vittime. Le autorità non hanno ancora reso note le nazionalità, ma confermano il decesso di due uomini, tra cui un 35enne, e di una donna di 55 anni.

I soccorsi per i bagnanti travolti

Le onde anomale sarebbero arrivate all’improvviso, nonostante fosse in vigore una preallerta per mare grosso su tutto l’arcipelago. Secondo quanto riferito dai media locali, alcuni bagnanti si trovavano sugli scogli, altri in acqua, in un punto in cui il mare può cambiare rapidamente stato.

È stato attivato un dispositivo di soccorso di ampia scala: un elicottero Helimer del Salvataggio marittimo, un elicottero medicalizzato del servizio di urgenza canario (Suc), squadre locali con moto d’acqua e i vigili del fuoco di Tenerife. I soccorritori hanno proseguito fino a tarda sera anche le ricerche di una persona che, secondo alcune fonti, risulterebbe dispersa.

Il sindaco di Santiago de Teide, Emilio Navarro, ha dichiarato all’emittente RTVC che “le persone coinvolte sono turisti che hanno ignorato i cordoni di sicurezza istituiti dalla Polizia locale e dalla Guardia civile”, ricordando che i percorsi di accesso vengono spostati più volte al giorno per ridurre i rischi.

Il precedente di novembre

Quello di domenica è il secondo episodio grave in poche settimane. L’8 novembre, sempre a Tenerife, tre persone erano morte e altre quindici ferite dopo essere state travolte da onde molto alte, in un’altra giornata di mare agitato. Le autorità locali segnalano da tempo che alcune coste dell’isola, soprattutto quelle rivolte a ovest, sono soggette a improvvisi rialzi del moto ondoso.

Fenomeni di questo tipo non sono rari e vengono spesso sottovalutati dai bagnanti, incluse correnti sotterranee e onde improvvise in zone che possono apparire calme.

Le autorità delle Canarie invitano residenti e turisti a rispettare transenne, bandiere di segnalazione e avvisi dei servizi di soccorso, soprattutto nelle giornate di mare molto mosso.