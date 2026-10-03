Il canone Rai in pensione e non in bolletta, chi può accedere al nuovo metodo di pagamento in 11 rate mensili

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I cittadini che rientrano nei requisiti di reddito previsti avranno la possibilità di addebitare il canone Rai 2027 direttamente in pensione, sotto forma di 11 rate mensili senza interessi. La richiesta per accedere all’alternativa del classico pagamento nella bolletta della luce può essere presentata entro il 15 novembre 2026, ma non è per tutti.

Il canone Rai sarà addebitato sulla pensione

Nel 2027 il canone Rai potrà essere addebitato direttamente nell’assegno pensionistico, con una suddivisione di 11 rate mensili, senza alcun interesse.

La forma di pagamento alternativa è concessa ai titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell’Inps, intestatari dell’abbonamento Rai.

Vi è però un requisito di reddito. L’opzione sarà disponibile solo per coloro il cui reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (dunque il 2026), non superiore ai 18mila euro.

Come evitare il pagamento in bolletta

La domanda di addebito del canone in pensione deve essere presentata direttamente all’Inps entro il 15 novembre 2026.

La richiesta può essere presentata online, tramite il servizio dedicato sul portale web dell’Inps.

Tramite il numero verde gratuito 803 164 o, da rete mobile, allo 06 164 164; o tramite i servizi telematici degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Una volta ricevuta la domanda sarà lo stesso ente previdenziale a comunicare al pensionato l’esito della richiesta e, in caso di risposta positiva, provvedere a certificare il pagamento dell’intero importo del canone.

Le trattenute di pagamento sulla pensione partiranno dal gennaio successivo alla presentazione della domanda.

Chi ha diritto all’esonero dal canone

Il canone Rai ha attualmente un costo annuale di 90 euro ed è richiesto a prescindere dal numero di dispositivi televisivi presenti nella propria abitazione.

Sono tuttavia esonerati dal pagamento i cittadini con più di 75 anni il cui reddito annuo, proprio e del coniuge, non sia complessivamente superiore agli 8mila euro.

Per ottenere l’esonero non devono essere presenti conviventi con un reddito proprio, fatta eccezione per badanti e collaboratori domestici.

Sono esonerati dal pagamento del canone televisivo anche i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo, seppur intestatari di un’utenza elettrica.