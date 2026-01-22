Onorina Della Rocca, da ‘Gomorra – Le origini’ ai bambini del quartiere: “Recito per dare amore"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Onorina Della Rocca ha imparato presto a non aspettarsi carezze. Cresciuta in una famiglia dove l’amore non passava per gli abbracci né per le parole, ha sviluppato un rapporto silenzioso e faticoso con l’affetto. “I miei genitori mi hanno sempre dato tutto, tranne il contatto”, racconta. E forse è da lì che nasce quel bisogno profondo di esprimersi, di cercare uno spazio in cui poter finalmente sentire e farsi sentire. Lo ha trovato tardi, nella recitazione. E oggi, a 28 anni, lo coltiva ogni giorno anche altrove: nei corridoi di un centro educativo nel quartiere Sanità di Napoli, dove lavora con bambini e adolescenti, insieme ad alcuni colleghi del cast di Gomorra – Le origini. Nella serie Sky, Onorina Della Rocca interpreta Lunella, una donna segnata dalla vita, madre giovanissima e prostituta nell’Italia degli anni ’70. Un personaggio distante da lei per storia, ma vicino per quel dolore sottile che portano entrambe dentro. “Mi sento malinconica, come lei”, dice Onorina Della Rocca. Ma a differenza di Lunella, che sembra rassegnata, lei combatte. Studia, lavora, si mette in discussione ogni giorno, spinta da una fame antica: quella di sentirsi abbastanza. Abbastanza brava, abbastanza vista, abbastanza amata. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Onorina Della Rocca si racconta con una sincerità che colpisce. Parla del rapporto mai risolto con i genitori, della paura di diventare madre, della fatica di accettare un complimento. Ma anche del riscatto, di una bellezza non convenzionale, della forza di non arrendersi nemmeno quando ti dicono che “non hai la faccia giusta”. Un dialogo profondo con una giovane donna che, scena dopo scena, abbraccio dopo abbraccio, sta imparando a prendersi quello che non ha mai ricevuto.

Ha tardato a rispondere: è sul set?

“No, in realtà no. Sto lavorando, ma non sul set. Oltre alla recitazione, svolgo anche un altro lavoro: faccio l’educatrice. Lavoro in un centro nel quartiere Sanità, a Napoli. È un’attività che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, ma mi piace moltissimo. Mi piace stare con i bambini. E non sono l’unica del cast della Gomorra – Le origini a lavorarci: insieme a me ci sono altri due colleghi, tra cui Ciro Burzo che nella serie interpreta Tresette, responsabili del posto”.

In Gomorra – Le origini interpreta Lunella. Secondo lei, chi è Lunella? Come l’ha vissuta, come l’ha costruita?

“Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, già ai provini, ho avuto subito una sensazione molto chiara: ho pensato a Filumena Marturano. Mi ha dato proprio quell’impressione, tanto che l’ho detto a Marco (D’Amore, ndr). Quel tipo di donna, Lunella, per certi versi, mi somiglia. Ma allo stesso tempo è molto diversa da me. Vive una vita completamente distante dalla mia: è una prostituta e ha un figlio di sedici anni, e già questo rende la sua esperienza molto lontana dalla mia realtà. Entrare in quel mondo non è stato facile. Però c’è qualcosa che ci accomuna: una certa malinconia, un dolore interiore. Credo sia proprio questo il punto di contatto tra me e lei. Marco ha colto questo lato malinconico in me ed effettivamente è un tratto che mi appartiene”.

Si definisce malinconica. Perché?

“È anche per questo che ho iniziato a studiare recitazione. Vengo da Cava de’ Tirreni, non sono di Napoli. E a Cava, quando ero bambina, non c’erano teatri né scuole di recitazione. Solo di recente ne hanno aperta una, ma ai miei tempi non esisteva nulla del genere. Così ho cominciato tardi. Ho sempre sentito il bisogno di esprimermi, di scrivere, di raccontarmi, ma non avevo gli strumenti per farlo. La mia famiglia è un po’ particolare. Materialmente non mi è mai mancato niente: i miei genitori mi hanno sempre dato tutto. Ma sono sempre stati molto freddi. Non ho mai ricevuto una carezza o un abbraccio, né da mia madre né da mio padre. E anch’io sono cresciuta così: faccio fatica a dare un bacio, ad abbracciare qualcuno, anche se ne ho sempre sentito il bisogno. So che i miei hanno fatto tanto per me, non li accuso. Ma quel tipo di affetto fisico ed emotivo è sempre mancato. E questo ha influito molto sul mio modo di relazionarmi con gli altri. Attraverso la recitazione sto cercando di aprirmi, di superare questo blocco. È un lavoro continuo, ma sto provando a cambiare”.

La recitazione, in effetti, per molti è una valvola di sfogo, quasi una forma di terapia. Quanti anni aveva quando ha cominciato?

“Se si guarda il mio curriculum, sembra che abbia iniziato giovanissima, ma non è proprio così. La mia prima esperienza è stata a 16 anni, ma si trattava di un progetto scolastico, non di vero teatro. Era al Piccolo Teatro al Borgo a Cava de’ Tirreni, un’attività molto amatoriale organizzata dalla scuola. Ho iniziato davvero a recitare a 23 anni, quando mi sono iscritta alla scuola ‘Ribalta’ a Napoli, diretta da Mariano De Martino. Da lì in poi ho seguito molti laboratori, anche a Roma, alla scuola ‘La Scaletta’, dove ho lavorato con Danilo Nigrelli, Francesco Zecca, Marcello Cotugno – che insegna anche al Centro Sperimentale. Con Cotugno, l’anno scorso, ho fatto anche uno spettacolo. Poi, questa estate a luglio, ho partecipato a un laboratorio sulla Tempesta di Shakespeare con Fortunato Cerlino. E ho avuto modo di lavorare anche con Mimmo Borrelli. Insomma, anche se ho cominciato tardi, col tempo sono riuscita a costruirmi un mio percorso di formazione”.

Adesso che si è scaldata, la sento parlare con naturalezza di tutte queste esperienze. Si è tranquillizzata?

“Sì. Ma in generale non sono il tipo di persona che si blocca, anzi. Mi viene più facile parlare di me. Preferisco raccontare me stessa piuttosto che il mio lavoro, forse perché ormai ci sono abituata. E poi, adesso, mi fa piacere farlo”.

Prima ha parlato del rapporto con i suoi genitori. È un tema delicato. Ne avete mai discusso apertamente, da adulti?

“No, mai. Non credo che riuscirebbero a capirmi. Mia madre, in particolare, viene da un contesto molto difficile. Anche i miei nonni erano così, freddi. È qualcosa che si tramanda, una questione generazionale. È andata così, purtroppo”.

Oggi che tipo di legame ha con i suoi genitori?

“Abbiamo un bel rapporto, ora. Però quella freddezza di fondo c’è ancora. Alla prima della serie, ad esempio, mia madre è venuta. Mio padre no, purtroppo, perché doveva lavorare e ha avuto anche dei problemi di salute. Mia madre era lì, presente… ma non mi ha detto ‘brava’. Non me l’ha detto apertamente. Però la guardavo, e si vedeva che era emozionata. Me ne sono accorta. Non ha bisogno di dirlo a parole, però dentro di me, forse, continuo a cercare quella parola. Quel riconoscimento esplicito che non arriva mai”.

Avete mai provato a parlarne apertamente?

“No. Non credo che riuscirebbero a capirmi. Mia madre, in particolare, viene da un contesto molto difficile. Anche i miei nonni erano così, freddi. È qualcosa che si tramanda, una questione generazionale. È andata così, purtroppo: è sempre stato così, tra noi. Ci sono abituata. È come se questa distanza emotiva ormai facesse parte del nostro modo di stare insieme. Forse è anche per questo che non ho mai provato ad andare oltre. Ci vuole coraggio. E io, anche se faccio questo mestiere, quel tipo di coraggio lì… forse non ce l’ho ancora”.

Quando le capita di interpretare un personaggio che deve esprimere affetto, come fa? Dove trova quell’emozione, se non l’ha mai ricevuta?

“Cerco di dare quello che io non ho mai avuto. Quello che ho sempre desiderato, lo metto in scena. Paradossalmente, mi riesce più facile mostrarlo recitando che nella vita vera. Se devo abbracciare un amico nella realtà, mi viene difficile. Ma sul palco o davanti alla macchina da presa no. Lì mi sento libera, posso fare quello che voglio. È come se, attraverso il personaggio, riuscissi a fare quello che vorrei nella vita, ma che mi imbarazza. Quando recito, non provo vergogna”.

Secondo lei, mostrare affetto rende vulnerabili?

“Sì. Ed è proprio per questo che tendo a mostrarmi dura. È una forma di difesa”.

Marco D’Amore ha raccontato come si è presentata al provino. Che ricordo ha di quel momento?

“In realtà, avevo incontrato Marco prima ancora del provino. Era a Sorrento, durante una conferenza, c’erano almeno duecento persone. Io non avevo ancora fatto il primo provino per Gomorra, e lui, durante l’incontro, disse una frase che mi colpì molto: ‘In mezzo a tutti questi ragazzi, forse solo uno o due riusciranno davvero a realizzare il sogno di diventare attori’. Quella frase mi è rimasta dentro. Sentii che dovevo conoscerlo. Quando poi mi presentai al provino, glielo dissi: ‘Ti ricordi quella frase che hai detto a Sorrento? Speriamo bene’. E lui mi rispose con qualcosa che non ho più dimenticato: ‘Devi essere felice, prima ancora di tutto il resto’”.

E lei, oggi, è felice?

“Più o meno: non mi accontento mai. Quando raggiungo un obiettivo, ne voglio subito un altro. Quindi è difficile dire se sono felice. Forse lo sono, a momenti. Dipende molto dalle giornate”.

Vuole sempre di più: è molto esigente con se stessa?

“Sì, sono molto severa con me stessa. È come se dovessi sempre dimostrare di essere all’altezza. Anche per via del discorso che facevamo prima, sul rapporto con i miei genitori. Quando ero piccola e portavo a casa un bel voto, tipo un otto, mia madre mi chiedeva: ‘E chi ha preso più di te?’. Quella domanda me la porto ancora dentro. È come se cercassi continuamente di superare gli altri, per dimostrare che valgo. Per farle vedere che posso farcela. A volte, quello che faccio, lo faccio proprio pensando a lei. Anche adesso, quando qualcuno mi fa un complimento, faccio fatica a crederci. Non riesco ad accettarlo fino in fondo. Se mi dicono ‘sei brava’, io rispondo: scettica. È come se avessi ancora bisogno di prove per convincermene”.

Quando le fanno i complimenti per il suo lavoro, o la applaudono dopo uno spettacolo… lei come si sente? Non lo vive come una conferma?

“In parte sì, certo. Gli applausi sono una conferma. Però dentro di me sento sempre che manca qualcosa. Non so nemmeno bene spiegare cosa… è come se non bastasse mai. Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato davvero: ‘Questa cosa l’ho fatta bene’. Non riesco mai a sentirmi pienamente soddisfatta. Forse è per questo che aspetto sempre che siano gli altri a dirmelo. Quando qualcuno mi dice ‘sei stata brava’, è solo allora che inizio, forse, a crederci. Per esempio, quando sui social è uscito uno spezzone di una scena di Gomorra – Le origini tra me e Luca Lubrano, io non volevo nemmeno riguardarlo. Non mi piaceva, non riuscivo a vedermi. Mi dava fastidio. Non riuscivo ad accettare quell’immagine”.

Non si sentiva brava, o c’era qualcosa che non le tornava in generale?

“Non lo so… proprio non riuscivo a guardarmi. Forse anche per via del trucco, della trasformazione fisica. Solo quello, per me, era già tanto. Io non mi trucco quasi mai, nella vita di tutti i giorni. Non mi piace. E quando sul set mi hanno truccata in quel modo, non mi riconoscevo più. Mi guardavo e pensavo: ‘Ma chi è questa?’. Però ha senso: Lunella è una prostituta negli anni ’70, quindi quel trucco pesante, quasi teatrale, è coerente con il personaggio. Ma per me rivedermi così è stato difficile”.

Tornando a Lunella, che nella serie è la madre del protagonista, Pietro… Lei sta raccontando di avere avuto un rapporto complicato con sua madre. Come si affronta un ruolo materno quando si ha alle spalle una relazione così difficile?

“È un aspetto su cui ho riflettuto molto. Quando ho iniziato a lavorare sul personaggio, ho pensato spesso al mio rapporto con mia madre. Prima delle riprese abbiamo fatto un laboratorio a Caserta con Marco D’Amore. È durato circa due settimane. Lì abbiamo iniziato a costruire i personaggi da zero. Marco ci ha fatto scrivere dei monologhi per entrare davvero nella vita interiore dei nostri ruoli. Nel mio caso, ho deciso di dare a Lunella un passato che non era scritto nella sceneggiatura. Me lo sono inventato io, per darle una base emotiva da cui partire. Ho immaginato che anche lei, da bambina, fosse cresciuta in una famiglia fredda, senza affetto. Ho scritto che suo padre la picchiava, che era una bambina ferita. Da lì è nata la sua rabbia, il suo dolore. In un certo senso, ho legato la sua storia alla mia. È stato il mio modo per renderla vera, per capirla davvero”.

E nel rapporto con il figlio, nella serie, come ha lavorato quella parte?

“Anche quella è stata una sfida. Nella storia, Lunella e suo figlio non vivono insieme. Lui in casa dei Sementa e Lunella lo vede pochissimo. Questa distanza mi ha fatto riflettere molto su di me, su quello che provo davvero. Oggi ho 28 anni, quasi 29. E ho paura. Ho paura perché vorrei un figlio, ma sento che il tempo passa, e non so se ci riuscirò. Durante le riprese pensavo spesso a come sarebbe la mia vita se un giorno scoprissi di non poter diventare madre. Quel dolore l’ho portato nel personaggio. Ho lavorato su quella sensazione di mancanza, su quel vuoto. È diventato un modo per dare un’altra profondità a Lunella, per sentirla davvero mia”.

Ma se un giorno avesse un figlio, quale sarebbe la prima cosa che vorrebbe insegnargli?

“Partirei proprio da quello che ho vissuto io. Gli darei affetto, tanto affetto. E gli permetterei di scegliere. Di fare quello che desidera, davvero. Perché, ad esempio, mia madre mi ha sempre spinta verso una strada più ‘sicura’. Voleva che facessi i concorsi pubblici, che trovassi un posto fisso. È anche per questo che ho fatto l’università, ho preso un master… tutto per darle quella tranquillità che cercava. E la capisco: so da dove nasce questa sua paura. Il mondo del cinema è incerto. Oggi lavori, domani magari no. Lei ha sempre temuto questa instabilità. Ma io, a mio figlio, vorrei insegnare che può scegliere. E che non c’è niente di più importante che sentirsi liberi”.

Quindi pensa che, in fondo, sua madre lo abbia fatto per proteggerla?

“Sì, assolutamente. Lo riconosco. L’ha fatto per proteggermi. E so che è una forma d’amore, anche se non è il tipo di affetto che intendo io. Per me l’affetto è anche fisicità, parole, gesti concreti. È sentirsi dire ‘ti voglio bene’, ricevere una carezza. Mia madre me lo dimostra a modo suo, ma non con il contatto fisico. Ecco, quello è sempre mancato. È quel tipo di vicinanza che ho sempre desiderato”.

Darebbe lei una carezza alla piccola Onorina?

“Più che una carezza, le darei un abbraccio. A me piace il contatto fisico, lo sento più vero. Le parole passano, vanno via. Ma un abbraccio resta. Lo senti addosso, dentro. Quando qualcuno ti abbraccia davvero, è qualcosa che ti rimane”.

Tornando al provino per Gomorra – Le origini, Marco D’Amore racconta che, in quel momento, lei disse: “La felicità? Chi l’ha mai conosciuta?”, e poi ebbe una reazione molto forte, fino alle lacrime. Cosa rappresentava quel pianto?

“L’ho spiegato anche a Marco, in una lettera. Perché io scrivo lettere. Mi piace scrivere. Di solito non piango mai davanti agli altri. Come dicevo prima, cerco sempre di mostrarmi forte. Ma se mi viene data la possibilità, come durante un provino, di lasciarmi andare, allora lo faccio. A me piace piangere. Quando recito, non vedo l’ora che ci sia una scena in cui si piange. Mi diverte, mi libera. Ma solo in scena. Nella vita reale no, non ci riesco”.

Secondo lei che tipo di racconto è Gomorra – Le origini? Parla di speranza? Di paura? Di un amore mancato?

“Rispetto alla serie madre, questa è sicuramente più leggera. Anche per via della presenza dei bambini. Ci sono personaggi come Focariello che ti fanno sorridere ma anche altri interpretati da ragazzi pieni di energia, divertenti. Uscivamo spesso insieme. Portano leggerezza al racconto. Ma Gomorra – Le origini è anche una storia nuova. Mostra il lato umano dei personaggi raccontati. Ti fa capire perché Pietro diventa quello che poi conosceremo. Racconta il suo dolore, la sua fragilità, la sua storia. Ti mostra che dietro al boss c’era un ragazzo ferito. Per questo dico che è una serie romantica. Non nel senso sentimentale, ma per la profondità emotiva”.

E Lunella, il suo personaggio, che lati buoni ha?

“Per me Lunella ha solo lati buoni. Si sacrifica completamente per suo figlio. Già nella prima scena, porta a casa i soldi che ha guadagnato con il suo lavoro, e li dà a lui. Fa tutto per lui, perché è l’unica cosa che ha. E lo fa nel solo modo che conosce. È un gesto d’amore puro, totale”.

Ed è lo stesso tipo di amore che lei mette anche nel suo lavoro educativo al centro?

“Sì, esatto. Le racconto un aneddoto che mi ha colpita: quest’estate, Luca Lubrano doveva recuperare delle materie a scuola: matematica, fisica… Così è venuto al centro educativo dove lavoro, ai Cristallini, e l’ho aiutato. Gli facevo studiare, gli spiegavo le cose. Mi sono comportata come una madre vera. Anche quando ero a Roma per il laboratorio con Fortunato Cerlino, mi prendevo dei giorni liberi, tornavo a casa e gli preparavo i riassunti di Dante. Glieli mandavo. Anche questo ha rafforzato molto il nostro legame. È stato bello”.

Cosa le danno in cambio i ragazzi del centro, i bambini di cui si prende cura?

“Tantissimo. Appena arrivano ti sorridono, ti abbracciano, ti baciano. Io mi perdo in quegli abbracci ed è bellissimo. E poi ti raccontano le loro giornate, si confidano. Perché sanno che possono fidarsi. Ti vedono come un punto di riferimento. Magari a casa non hanno modo di parlare di certi argomenti, e allora vengono da me. E per me questo vale tanto. Mi riempie il cuore”.

Si rivede in loro?

“Sì. Mi ci rivedo tanto. E cerco di essere per loro quell’adulto che io non ho mai incontrato. Con loro non ho timidezze, li abbraccio subito. A volte mi comporto anch’io come una bambina: giochiamo, facciamo teatro, giochiamo a pallone. È un modo per recuperare quella parte di me che forse non ho vissuto davvero da piccola”.

Ha mai avuto la sensazione di essere cresciuta in fretta?

“No, anzi. Mia madre mi ha sempre tenuta sotto controllo. Era molto presente, forse anche troppo. Quando uscivo, mi chiamava in continuazione. Mi ha sempre protetta, mi ha aiutato in tutto. Forse sarebbe stato meglio se fosse stata un po’ meno presente. Era molto, molto attaccata a me. Morbosa, a volte”.

Oggi, dal punto di vista professionale, cosa sogna?

“Non vorrei restare legata solo all’universo di Gomorra. Per questo continuo a studiare: faccio teatro, lavoro sulla dizione, sto studiando inglese. Vorrei andare anche all’estero, fare esperienze diverse. E mi piacerebbe lavorare con altri registi. Ce ne sono alcuni che sogno di incontrare”.

Chi, ad esempio?

“Il primo è Paolo Sorrentino. Avevo fatto anche il provino per Parthenope, ma forse non era il momento. Però spero, un giorno, almeno di poterci parlare”.

Lei dice di essere molto severa con sé stessa. Lo è anche nel giudizio sulla sua bellezza? Se la riconosce?

“No, anche in quel caso sono molto critica. Sono un po’ trasandata, non mi trucco, non curo molto il mio aspetto. Anche quando mi vesto, non ci sto troppo attenta. Non è una cosa che mi interessa particolarmente”.

E, quindi, quel figlio come lo vuole fare? Da sola?

(ride, ndr) “No. Anche se non mi curo tanto, i pretendenti ci sono. Sono io che sono un po’ chiusa”.

E secondo lei, cosa attira i pretendenti?

“Penso la mia semplicità. Sono una persona sincera, molto semplice. E a volte la semplicità piace. Più sei costruita, meno la gente ti guarda. Io invece sono sempre me stessa, nel bene e nel male”.

E questa sincerità è un valore. In un mondo dove tanti cercano di sembrare altro, lei ha avuto il coraggio di raccontarsi a me, che sono un estraneo. Le sue paure, la sua storia… Forse non è così dura con se stessa come crede.

“Forse. Ma non lo so. A volte sento che quella severità ce l’ho ancora tutta addosso”.

Onorina è un bel nome, contiene al suo interno la parola “onore”. Ci si riconosce?

“Ora sì. Da piccola no, lo odiavo. Pensavo: ‘Ma che nome è? Sembra da anziana!’. Ma adesso che sono cresciuta, mi piace. È unico, come me. E mi piace essere unica. Anche nel nome”.

Cosa significa per lei la parola “riscatto”? Che valore ha?

“Per me il riscatto ha a che fare con tutto quello che ho vissuto da quando ero molto giovane. Ho iniziato a lavorare a 16 anni. Ho fatto tanti lavori, anche duri: lavoravo nei locali fino a tardi, anche per dodici ore di fila. Ho fatto le pulizie, e non me ne vergogno. Le faccio ancora oggi, anche al centro educativo dove lavoro, se serve. Ricordo che, a 18 anni, lavoravo il sabato sera e vedevo passare ragazze tutte sistemate, truccate, profumate, che venivano nel locale dove stavo io. Le guardavo e pensavo: ‘Guarda come sto io, stanca, trascurata… e loro là fuori a divertirsi’. Ci soffrivo. Adesso no. Adesso non mi interessa se sono pettinata o truccata. Perché ho capito che non è lì il valore. Anche nel mio percorso nella recitazione ho incontrato persone che hanno cercato di buttarmi giù. A scuola, un’insegnante mi disse: ‘Con il carattere che hai, non andrai avanti. Ti metteranno i piedi in testa’. Un’altra, addirittura, non voleva farmi fare i provini: diceva che non avevo la faccia giusta, che non ero bella come le altre. Secondo loro, per fare strada serviva una ‘faccia da cinema’. E io pensavo: ‘Ma come? Studio, mi impegno, ci metto tutto… e voi guardate solo l’apparenza?’. Per questo oggi voglio dimostrare il contrario. Voglio far vedere che ce l’ho fatta anche senza quella ‘faccia giusta’, anche senza essere perfetta. Mi sono costruita da sola. E so che posso fare ancora molto. Ogni giorno mi alzo, vado a teatro, poi al lavoro. Torno a casa stanca, ma continuo. Lo faccio con passione. So che, con tutta la volontà che ho, prima o poi qualcosa arriverà. E non smetto di crederci”.