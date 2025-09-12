Onu vota per lo Stato di Palestina, cosa dice la risoluzione che prevede due Stati e l'esclusione di Hamas

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Onu ha approvato con 142 voti favorevoli la Dichiarazione di New York, che rilancia la soluzione a due Stati e chiede l’esclusione di Hamas da Gaza. Contrari allo Stato di Palestina sono Israele, Usa e altri otto Paesi, 12 le astensioni. Il testo condanna le violenze contro i civili, chiede misure contro i coloni e sollecita l’accettazione della pace.

L’Onu per lo Stato di Palestina senza Hamas

La Dichiarazione di New York, documento promosso da Francia e Arabia Saudita, è stato approvato dall’Assemblea delle Nazioni Unite.

Si tratta del rilancio della prospettiva della soluzione a due Stati, escludendo qualsiasi ruolo politico per Hamas a Gaza. La risoluzione per lo Stato di Palestina ha ottenuto un’ampia maggioranza: 142 voti favorevoli, compreso quello dell’Italia e della quasi totalità degli Stati europei, 10 contrari e 12 astensioni.

ANSA

Emmanuel Macron, presidente francese

Chi ha votato contro

Tra i Paesi che hanno votato contro figurano Israele e il suo principale alleato, gli Stati Uniti, oltre a Ungheria, Argentina, Paraguay e cinque nazioni del Pacifico (Micronesia, Palau, Papua Nuova Guinea, Nauru e Tonga). Astenuti, invece, dodici Stati tra cui Repubblica Ceca, Albania, Camerun, Etiopia, Moldova e Sud Sudan.

Il testo, lungo sette pagine con un allegato di diciotto che contiene proposte operative più dettagliate, ribadisce che la pace duratura tra Israele e Palestina può arrivare soltanto attraverso la creazione di due Stati indipendenti.

Nel documento si condannano tutte le violenze contro i civili, citando sia l’attacco del 7 ottobre 2023 di Hamas, sia i bombardamenti israeliani che hanno causato “una devastante catastrofe umanitaria”.

La risoluzione chiede inoltre di fermare “l’uso della fame come arma di guerra” e invita a prendere misure restrittive nei confronti di “coloni estremisti e violenti” in Cisgiordania e contro coloro che sostengono le colonie illegali.

L’assenza del termine “genocidio”

La dichiarazione, pur non menzionando il termine “genocidio” né invitando esplicitamente i singoli Stati a riconoscere la Palestina, afferma che Gaza deve essere parte integrante di un futuro Stato palestinese unito alla Cisgiordania, senza assedi, riduzioni territoriali o deportazioni.

Viene sottolineato che l’unico legittimo titolare del potere è l’Autorità palestinese: Hamas dovrà deporre le armi e cessare di governare Gaza. Israele, dal canto suo, viene sollecitato a impegnarsi pubblicamente a favore della soluzione dei due Stati.

I commenti di Usa, Israele e Francia

Nonostante l’ampio sostegno internazionale, la risoluzione è stata duramente criticata da Israele e Stati Uniti. Per Washington si tratta di un “regalo ad Hamas” e di “un insulto alle vittime del 7 ottobre”, mentre l’ambasciatore israeliano Danny Danon ha parlato di un testo “vuoto” che “ignora la realtà”.

Anche il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein, ha definito la risoluzione “vergognosa” perché non indica Hamas come organizzazione terroristica e, secondo Tel Aviv, finisce per incoraggiarne le azioni militari.

Al contrario, Francia e Arabia Saudita hanno esaltato l’approvazione come un passaggio cruciale verso la pace. ”Stiamo tracciando un percorso irreversibile verso la pace in Medio Oriente” ha commentato il presidente francese Emmanuel Macron. “Un altro futuro è possibile. Due popoli, due Stati: Israele e Palestina, che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza. Dipende da tutti noi realizzarlo!”