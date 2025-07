Open Arms, reazione di Salvini dopo il ricorso per saltum in Cassazione dei pm: "Difendere Italia non è reato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Presentato ricorso alla Corte di Cassazione dalla Procura della Repubblica di Palermo, contestata l’assoluzione in primo grado di Matteo Salvini nell’ambito del processo Open Arms. All’epoca Ministro dell’Interno, è stato assolto dalle accuse di sequestro di persona dei migranti a bordo della nave e omissione di atti d’ufficio. Dal punto di vista giuridico si tratta di un ricorso per saltum, una scelta particolare quella di rivolgersi direttamente alla Cassazione evitando i giudici di appello. Non è mancata la reazione di Matteo Salvini alla notizia.

La ricostruzione del processo Open Arms

Il primo agosto 2019 la nave spagnola Open Arms, una ong, ha salvato naufraghi provenienti dalla Libia a cui poi sono seguiti altri due salvataggi.

In quello stesso giorno Matteo Salvini, Danilo Toninelli, all’epoca Ministro dell’Infrastrutture, ed Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa, hanno firmato un decreto di divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per Open Arms.

ANSA Matteo Salvini durante il processo Open Arms

Il 14 agosto il Tar del Lazio ha sospeso il divieto e la nave si è avvicinata alle coste di Lampedusa.

Matteo Salvini ha così firmato, da solo, un nuovo decreto di divieto di ingresso. La Procura di Agrigento, dopo sei giorni, ha permesso lo sbarco dei migranti dopo il sequestro della ong.

Il processo per Matteo Salvini è iniziato nell’aprile 2021 ad oltre un anno dallo sbarco.

Perché è stato richiesto il ricorso dalla Procura di Palermo

Il ricorso direttamente in Cassazione da parte della Procura di Palermo, che contesta l’assoluzione di Matteo Salvini, pone le sue radici nelle motivazioni della sentenza.

Il Tribunale di Palermo ha assolto l’allora Ministro dell’Interno con la formula “il fatto non sussiste” perché, fuor di linguaggio giuridico, l’obbligo di garantire un porto sicuro per i migranti non gravava sull’Italia, ma a Malta o alla Spagna e che trattandosi di raccomandazioni e non obblighi non possono esserci conseguenze giuridiche.

Ci sono però alcune sentenze come quella della Corte di Cassazione del 2020, relativa al caso della Sea Watch comandato da Carola Rackete, che stabilisce che salvare migranti è un obbligo.

Questo stesso principio è apparso anche in una sentenza della Corte di Cassazione relativa al caso della nave Diciotti.

Nell’agosto 2018, la Diciotti aveva soccorso migranti a cui il Governo Conte aveva impedito lo sbarco.

È su questo aspetto che puntano i pm per il ricorso. Per loro il mancato sbarco viola l’articolo 13 della Costituzione ed è in contrasto con la normativa internazionale sul soccorso in mare.

La reazione di Matteo Salvini

Non è mancata la reazione di Matteo Salvini alla notizia di un ricorso per la sua assoluzione nell’ambito del processo Open Arms.

Come riporta l‘ANSA l’attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato “ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”.

Sui social aveva precedentemente scritto “difendere l’Italia e i suoi confini non è un reato”.

A riguardo è intervenuto anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che come riferisce ANSA si è definito dispiaciuto e molto colpito pur di rispettando i passaggi giudiziari.

Per il politico, all’epoca dei fatti capo di gabinetto di Salvini, l’azione fu fatta per contrastare l’immigrazione illegale.

Giulia Bongiorno, l’avvocato di Matteo Salvini, ha commentato all’ANSA il ricorso chiesto per l’assoluzione del suo assistito “la sentenza del Tribunale di Palermo è completa e puntuale in fatto ed ineccepibile in diritto”.

Che cosa è il ricorso per saltum

Il ricorso per saltum di fatto salta il passaggio del giudizio di appello e punta ad ottenere direttamente il giudizio della Suprema Corte.

Attraverso questo procedimento la sentenza di Cassazione risulterà definitiva e non potrà essere ulteriormente impugnata.