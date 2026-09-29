OpenAI ferma ChatGPT, il nuovo modello non esce per timori sulla sicurezza, "Propensione all'inganno"
OpenAI ha annullato un aggiornamento di GPT per paura che inganni gli utenti umani e non rispetti quello che le ordinano
OpenAI ha rimandato l’uscita di GPT 6.1 Astra, il nuovo modello dell’intelligenza artificiale che viene utilizzata anche per far funzionare ChatGPT. Il responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI Saachi Jain lo avrebbe definito “propenso all’inganno”. La decisione segue quella di fermare lo sviluppo dei nuovi agenti per paura che attacchino autonomamente altri siti.
- ChatGPT è "propenso all'inganno", fermato l'aggiornamento
- OpenAI ha fermato lo sviluppo di GPT
- Gli attacchi degli agenti ai siti del governo USA
ChatGPT è “propenso all’inganno”, fermato l’aggiornamento
Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense The Wall Street Journal, OpenAI, la società che sviluppa ChatGPT, ha bloccato la pubblicazione dell’aggiornamento del suo ultimo modello di intelligenza artificiale, GPT 6.1 Astra.
Il responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI Saachi Jain ha dichiarato che GPT 6.1 ha ottenuto “risultati scadenti” nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, ma soprattutto che ha mostrato una “tendenza all’inganno“.
Problemi di sicurezza quindi, che richiamano le misure appena prese riguardo allo sviluppo dei modelli più avanzati di OpenAI, proprio per paura che non rispettino le indicazioni umane.
OpenAI ha fermato lo sviluppo di GPT
Tra venerdì 25 e domenica 27 settembre, infatti, OpenAI ha pubblicato alcuni documenti che testimoniano la tendenza dei suoi agenti di intelligenza artificiale ad attaccare siti esterni, riportando di almeno 53 casi verificati.
Gli agenti sono programmi che utilizzano l’intelligenza artificiale per eseguire azioni, come fare acquisti su siti, ma anche trovare vulnerabilità in altri software. Per farlo, ricevono indicazioni da utenti umani, ma poi procedono in maniera autonoma.
Per evitare che casi simili possano ripetersi, OpenAI ha quindi annunciato di aver sospeso lo sviluppo dei suoi modelli più avanzati, visto che molti degli attacchi provenivano da agenti ancora in fase di test, che riuscivano a fuggire dagli ambienti protetti pensati dai ricercatori.
Gli attacchi degli agenti ai siti del governo USA
Il caso più grave di attacchi di questo tipo rimane quello pubblico da più tempo, l’hackeraggio della piattaforma Hugging Face, utilizzata da moltissimi ricercatori proprio in ambito AI.
Ma tra i casi emersi lo scorso fine settimana risaltano alcuni tentativi di attacco, poi falliti, a siti del governo fededrale degli Stati Uniti.
In particolare, sono stati presi di mira i siti del Dipartimento del Commercio e soprattutto della Sec, l’agenzia che si occupa di vigilare sulle attività della Borsa statunitense.