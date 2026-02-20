OpenClaw spaventa Meta e non solo, a rischio informazioni dei clienti compresi i dati delle carte di credito

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

OpenClaw sta terrorizzando le aziende, o meglio, le grandi aziende. Meta non è esclusa. Secondo portavoce e amministratori delegati vari, questo nuovo sistema di intelligenza artificiale rappresenterebbe un pericolo concreto, soprattutto in termini di violazione della privacy. Sarebbe a rischio, inoltre, anche la sicurezza dei conti bancari dei clienti. Per questo motivo vige il divieto assoluto di utilizzo da parte dei dipendenti, che potrebbero veder saltare il loro posto di lavoro. OpenClaw, infatti, è un assistente in grado di prendere il controllo del sistema operativo per organizzare documenti e file sull’hard disk, un impiego che scaricherebbe l’utente dallo stress della gestione del proprio dispositivo.

Chi ha paura di OpenClaw?

Non molto tempo fa su X e Linkedin ha raggiunto il picco il trend sulla parola “clawdbot”, e proprio in quel momento le grandi aziende hanno iniziato a preoccuparsi. Il trend – spiegano su Wired – era nato per via della condivisione dell’esperienza di alcuni sviluppatori che avevano sperimentato il chatbot di OpenClaw.

Per questo motivo l’amministratore delegato dell’azienda tech Jason Grad ha inviato un messaggio ai suoi dipendenti per invitarli a tenere “lontano da tutti gli hardware aziendali e dagli account lavorativi” Clawdbot in quanto “rappresenta un grande rischio per il nostro ambiente“.

La stessa preoccupazione è condivisa da un’altra azienda, Valere, che in una nota interna rivolta ai dipendenti va nello specifico: OpenClaw “potrebbe accedere anche ai nostri servizi cloud” e dunque alle informazioni dei clienti, compresi i dati delle carte di credito.

Per questo motivo i dirigenti hanno imposto il divieto assoluto ai loro dipendenti sull’utilizzo di OpenClaw nel contesto lavorativo: è a rischio, secondo i titolari, l’azienda intera e la sua affidabilità, oltre al rapporto con i clienti.

Anche Meta corre ai ripari

Meta è senza dubbio uno dei colossi della big tech, e proprio per questo corre ai ripari da OpenClaw. Uno dei dirigenti, coprendosi dietro l’anonimato, ha riferito a Wired che il suo team sa di rischiare il posto di lavoro se iniziasse a utilizzare ClawdBot.

Secondo Meta, infatti, questo sistema di intelligenza artificiale sarebbe inaffidabile e rappresenterebbe un pericolo per la privacy. Resta da capire, ora, per quale motivo ci sia tanto timore. Ed è presto detto.

Cos’è OpenClaw

Fondato da Peter Steinberger – ora assunto da OpenAI – OpenClaw è un agente AI che per il suo utilizzo richiede un minimo di conoscenza sull’ingegneria dell’intelligenza artificiale. Una volta installato è in grado di agire con pochi comandi, arrivando a prendere il controllo del sistema operativo, riordinare cartelle e documenti, gestire e-mail e tanto altro ancora.

In poche parole, OpenClaw è come se fosse un segretario, un assistente con il compito di organizzare il nostro lavoro occupandosi della parte logistica. Come sottolinea anche Kaoutar El Maghraoui, ricercatore IBM, si tratta di un agente AI “estremamente potente” e proprio per questo preoccupante, secondo la società Palo Alto Networks specializzata in cybersicurezza. Lo stesso fondatore Steinberger ricorda che OpenClaw è un agente gratuito e open source, e per questo “non è pensato per utenti non tecnici. Stiamo lavorando per arrivare a quel punto, ma al momento ci sono ancora diversi aspetti grezzi”.