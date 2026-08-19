Operai aggrediti a Trieste con coltelli e spray al peperoncino, grave uno dei feriti: caccia ai responsabili

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Quattro operai sono stati feriti in un agguato con coltelli e spray al peperoncino per le strade di Trieste. Le vittime dell’aggressione sono di nazionalità kosovara, mentre non è ancora chiaro chi e quanti sarebbero gli autori dell’assalto. Tre degli uomini colpiti hanno riportato lesioni lievi da taglio, mentre uno è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

L’agguato a Trieste

L’agguato è avvenuto in via Rigutti a Trieste, nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto. Secondo la dinamica ricostruita dagli investigatori e riportata da Ansa, i quattro operai sono stati pedinati mentre stavano viaggiano a bordo di un’auto, quando un altro veicolo li ha costretti a fermarsi.

Dalla vettura sarebbero scesi diversi individui, che hanno attaccato gli uomini a bordo della prima macchina con dei coltelli e avrebbero spruzzato contro di loro dello spray al peperoncino, brandendo forse anche un martello.

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Gli operai feriti

Tre dei quattro operai feriti avrebbero riportato conseguenze lievi, con tagli alle mani e alle braccia, mentre un altro è stato ricoverato in condizioni più serie, con lesioni alla schiena e a un braccio.

Insieme ai colleghi è stato portato all’ospedale di Cattinara per le cure, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sull’agguato

Le indagini sull’agguato e l’identificazione dei responsabili sono ancora nelle fasi iniziali: tutte da ricostruire le circostanze dell’assalto così come sono ancora in corso di accertamento il possibile movente.

Secondo quanto riportato da Ansa, la polizia avrebbe identificato cinque persone e tra i soggetti ci sarebbero anche cittadini serbi, mentre alcune persone coinvolte sarebbero residenti in un condominio di via Rigutti.

Gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi, ma sembrerebbe scartata la spedizione punitiva per motivi politici.

Dalle prime informazioni, gli inquirenti sembrerebbero propendere invece su un regolamento dei conti nell’ambito degli appalti nel settore edile.