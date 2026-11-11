Operai morti a Fontecchio, edificio crollato durante lavori: era stato danneggiato dal terremoto a L'Aquila

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Una tragedia sul lavoro, l’ennesima, si è consumata a Fontecchio, nella frazione San Pio, in provincia de L’Aquila. Sei operai sono stati travolti dal crollo della porzione di un edificio. Due di essi sono morti, tre sono riusciti a mettersi in salvo. Uno dei colleghi risulta disperso. La struttura presso la quale erano in corso i lavori era stata gravemente danneggiata durante il terremoto del 2009. Le cause del cedimento sono ancora da accertare.

Operai morti a San Pio di Fontecchio

Nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre sei operai erano impegnati nei lavori di ristrutturazione di Palazzo Paolini, un edificio gravemente danneggiato dal terremoto del 2009.

Improvvisamente una porzione del palazzo ha ceduto ed è crollata sui lavoratori. Il cedimento ha travolto i sei operai. Come anticipato, tre di essi sono riusciti a mettersi in salvo, mentre per due colleghi non c’è stato niente da fare.

ANSA

Immediato è stato l’arrivo dei vigili del fuoco, che una volta giunti sul posto hanno iniziato a scavare tra le macerie. Un operaio, infatti, manca all’appello.

Gli operai che si sono messi in salvo stanno assistendo alle operazioni di soccorso, che sono in divenire. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase, per seguire da vicino il lavoro dei soccorritori.

Si cerca un disperso

Come anticipato, uno degli operai travolti dal crollo della porzione dell’edificio risulta ancora disperso. Secondo un’ultima ora lanciata dal quotidiano locale Il Centro, tuttavia, il terzo operaio sarebbe stato estratto vivo dalle macerie.

Quest’ultimo sarebbe stato trasportato all’ospedale de L’Aquila, ma non è dato conoscere le sue condizioni di salute. Su questo dettaglio si attendono aggiornamenti.

Palazzo Paolini distrutto dal terremoto nel 2009

Come riporta Abruzzo Live, Palazzo Paolini era stato gravemente danneggiato durante il sisma del 2009. L’edificio, infatti, era ancora puntellato e gli operai erano al lavoro con il cantiere per la ristrutturazione.

Secondo un’ipotesi della stampa locale, il cantiere era stato allestito per rinforzare la struttura, ma improvvisamente si sarebbe verificata un’implosione. Gli accertamenti sulle cause del cedimento sono ancora in corso.