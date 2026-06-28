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Arrestato a Prato un imprenditore cinese scoperto a far lavorare 16 operai tessili tenuti tutti senza contratto. Tra loro, 12 sono clandestini senza permesso di soggiorno. Il gip ha emesso un’ordinanza agli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, assunzione di manodopera senza permesso di soggiorno. L’indagine è partita da un’operaia cinese che fu picchiata e colpita da un ventilatore lanciatole dall’imputato. La donna subì la frattura di una costola, un ematoma al volto e un altro a una gamba, un trauma cranico, per 25 giorni di prognosi iniziale. Aveva protestato per il mancato pagamento del salario. In questa ditta lavoravano 15-16 ore al giorno per sei-sette giorni la settimana. Gli operai erano pagati a cottimo, in base al capo di abbigliamento lavorato: da 0,40 centesimi a 2 euro a singolo pezzo. Nella ditta era stato ricavato un dormitorio con otto camere divise da pannelli di cartongesso. Ospitavano 14 lavoratori, dotati di un solo servizio igienico.