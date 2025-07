Operai precipitano da una gru a Pompei, gravi dopo il volo da 15 metri durante la manutenzione telefonica

Due operai sono ricoverati in ospedale dopo essere precipitati da un’altezza di 15 metri a Pompei, mentre erano al lavoro su un gru. I due lavoratori erano impegnanti in un intervento per una ditta di telecomunicazioni nel comune del Napoletano, quando sarebbero precipitati nel vuoto per cause ancora in fase di accertamento.

Gli operai precipitati a Pompei

I due operai sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: secondo quanto riportato da Repubblica, in condizioni più serie sarebbe un uomo di 45 anni, che si trova in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli dopo essere atterrato sui binari della linea delle Ferrovie dello Stato.

Sarebbe meno grave il secondo ferito, 30 anni, caduto invece su un prato e ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | Tuttocittà

Il comune di Pompei, nel Napoletano, dove è avvenuto l’incidente ai due operai

L’incidente

L’incidente è avvenuto mentre i due addetti erano al lavoro nella stazione ferroviaria di Pompei, in via Unità d’Italia, nei pressi del parcheggio in un supermercato. Non è ancora chiaro se gli operai stessero potando alcuni alberi o fossero impegnati nella manutenzione di un ripetitore.

Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto riportato finora, i due lavoratori si trovavano sul carrello elevatore, quando il braccio meccanico si sarebbe improvvisamente spezzato.

Il traffico ferroviario è stato momentaneamente sospeso e l’area stata sequestrata per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Le indagini sono coordinate dalla procura di Torre Annunziata, diretta da Nunzio Fragliasso: da accertare se i due indossassero le imbracature di sicurezza.

Gli operai morti a Napoli

L’incidente sul lavoro sembra avere diverse analogie con la morte dei tre operai a Napoli, avvenuto soltanto tre giorni prima.

Anche in quel caso i lavoratori sono precipitati mentre erano impegnati su un montacarichi, da un’altezza di circa 25 metri, per l’improvviso cedimento della cabina.