Operaio 32enne trovato con stupefacenti durante la pena alternativa a Macerata, condotto in carcere

Un cittadino italiano di 32 anni, operaio residente a Macerata, è stato condotto in carcere dopo la sospensione della misura alternativa alla detenzione, a seguito di violazioni legate a reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo, già pluripregiudicato, è stato trovato in possesso di sostanze illecite e positivo ai controlli medici, come disposto dall’Ufficio di Sorveglianza.

Operaio arrestato a Macerata

La sera di venerdì 9 gennaio gli agenti hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione nei confronti di un cittadino italiano di 32 anni.

L’uomo, operaio e residente a Macerata, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati inerenti gli stupefacenti.

I fatti che hanno portato al provvedimento

Il provvedimento è stato adottato dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata dopo che l’uomo, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, non ha rispettato le prescrizioni imposte.

In particolare nel febbraio 2025, durante un controllo effettuato dalla Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il soggetto è stato trovato in possesso di 43,5 grammi di marijuana. I successivi accertamenti medici hanno inoltre confermato la positività all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le conseguenze delle violazioni

Le violazioni accertate hanno portato il Magistrato di Sorveglianza a sospendere la misura alternativa, ordinando l’immediato accompagnamento dell’uomo presso l’istituto di pena più vicino.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata hanno quindi rintracciato il soggetto e, dopo gli accertamenti di rito, lo hanno tradotto presso la Casa di reclusione di Fermo per consentirgli di scontare la pena residua.

I precedenti

L’uomo stava già scontando una pena di 3 anni, 4 mesi e 22 giorni per reati inerenti gli stupefacenti commessi tra il 2017 e il 2019.

La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale gli era stata concessa proprio per favorire un percorso di reinserimento, ma le recenti violazioni hanno determinato la revoca di tale beneficio e la conseguente traduzione in carcere.

Le attività della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Macerata ha sottolineato l’importanza dei controlli e della collaborazione tra le diverse articolazioni operative, come la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel garantire il rispetto delle misure alternative e nel contrastare i reati legati agli stupefacenti.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio e prevenzione delle condotte illecite sul territorio.

