Operaio 35enne morto a Soresina, agganciato dalla benna dell'escavatore in cantiere del supermercato

Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro a Soresina, in provincia di Cremona, mentre stava lavorando nel cantiere di ristrutturazione di un supermercato: sarebbe stato colpito alla testa da un escavatore che lui stesso stava manovrando.

La dinamica dell’incidente

Attorno alle 14:50 del 29 aprile a Soresina, in provincia di Cremona, un operaio di 35 anni è morto mentre stava lavorando alla riqualificazione di un parcheggio di un supermercato nel territorio del comune.

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Lapresse, il 35enne sarebbe stato agganciato dalla benna dell’escavatore (l’attrezzo posto alla fine del braccio del mezzo, che va a contatto con il terreno) che stava manovrando.

Non è chiaro se sia stata una distrazione oppure il malore, ma il giovane è rimasto incastrato ed è poi stato colpito alla testa e schiacciato dal mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Chi era la vittima dell’incidente di Soresina

La vittima dell’incidente sul lavoro di Soresina si chiamava Moamen Khairy Selim Osman, aveva come detto 35 anni e lavorava per condo di una ditta di Milano, che era impegnata nella riqualificazione del parcheggio del supermercato.

Stando a quanto riportato dai carabinieri di Soresina e Casabuttano e dai tecnici dell’Ats Val Padana intervenuti sul luogo della tragedia, l’operaio stava lavorando da solo alla guida del mezzo che lo ha poi travolto.

L’arrivo sul posto dei soccorsi

Quando i colleghi hanno notato quello che era successo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118, che sono arrivati al cantiere attorno alle 15:00 per prestare soccorso all’operaio.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto però, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del 35enne. Le ferite causate dall’escavatore erano troppo gravi e il giovane è morto sul colpo.

L’autorità giudiziaria ha aperto un’inchiesta per chiarire quali siano state le cause esatte dell’incidente e se ci siano colpe da attribuire. La salma dell’operaio rimane a disposizione degli investigatori, che hanno disposto l’autopsia.