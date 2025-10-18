Operaio 41enne morto nel cantiere di Torino Esposizioni, schiacciato dalle reti metalliche cadute dalla gru

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia in cantiere a Torino Esposizioni: un operaio 41enne è morto nella mattinata del 18 ottobre. Il lavoratore è stato schiacciato da alcune reti metalliche: nel corso delle movimentazioni, si sarebbero sganciate mentre l’uomo le stava sollevando con una gru. In una nota, la ditta presso la quale l’operaio lavorava ha assicurato che le procedure di sicurezza sul lavoro erano state rispettate.

Incidente nel cantiere di Torino Esposizioni: la ricostruzione

Andy Mwachoko, un operaio 41enne, regolarmente impiegato presso la ditta Cobar, è morto in un tragico incidente sul lavoro. L’incidente si è verificato sabato 18 ottobre, alle 8 del mattino, presso il cantiere di Torino Expo, a Torino Esposizioni, sito in corso Massimo D’Azeglio, dove si sta realizzando la nuova biblioteca civica.

Secondo quanto ricostruito, il 41enne, un lavoratore di origini nigeriane, stava movimentando delle pesanti reti metalliche con una gru.

ANSA

Il cantiere dove si è verificato l’incidente sul lavoro

Nel momento in cui le reti sono state sollevate, però, si sarebbero sganciate, travolgendo l’operaio.

Operaio 41enne morto dopo l’incidente: lesioni gravissime

Al loro arrivo presso il cantiere a Torino Esposizioni, i sanitari del 118 hanno trovato una situazione disperata.

Il 41enne era in arresto cardiaco, una condizione generata dal peso delle reti metalliche che gli hanno causato lesioni gravissime. Non è stato possibile rianimare l’uomo, nonostante le manovre effettuate dagli operatori.

Sul posto, oltre alla squadra medica, anche la Polizia, la Scientifica, il medico legale e gli ispettori Spresal dell’Asl.

La nota dell’azienda

Secondo quanto riportato da Il Corriere, l’azienda Cobar ha condiviso una nota dopo l’incidente avvenuto nel cantiere a Torino Esposizioni.

L’azienda ha sottolineato che, al momento dell’incidente, la vittima stava lavorando “con tutti i dispositivi previsti dalla sicurezza sul lavoro”.

Si ipotizza infatti che “durante lo svolgimento di ordinarie procedure di lavoro si sia trovato accidentalmente sulla traiettoria di un supporto di un carico di materiali che ha improvvisamente ceduto colpendolo direttamente”.

Il sindaco Stefano Lo Russo, che si è recato presso il cantiere dopo la tragedia, ha espresso vicinanza alla moglie e ai tre figli di Andy Mwachoko a nome dell’intera città di Torino.