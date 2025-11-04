Operaio cade da un silos a Rovigo e muore, fatale il volo nel vuoto di 10 metri: seconda vittima nel Polesine

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un operaio è morto in provincia di Rovigo. Il 47enne è caduto da un’altezza di circa 10 metri mentre lavorava su un silos. L’incidente è avvenuto pomeriggio tra San Martino di Venezze e Mardimago, in un’azienda che produce mais. La scorsa settimana, sempre in provincia di Rovigo, era morto un operaio di 29 anni schiacciato da un macchinario.

Incidente in provincia di Rovigo, muore un operaio

L’incidente costato la vita a un operaio di 47 anni, precipitato mentre lavorava su un silos, è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 novembre all’intento di un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino. Sul posto, oltre agli ispettori dello Spisal e agli operatori del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, sono intervenuti i carabinieri.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità.