Operaio di 38 anni morto, caduto dal tetto di una scuola a Frosinone, due giorni di agonia in ospedale

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È morto dopo due giorni di agonia in ospedale un operaio di 38 anni, originario della provincia di Latina, che era caduto dal tetto della scuola Amedeo Maiuri di Frosinone, su cui stava lavorando. L’uomo lavorava per un’impresa edile che si stava occupando di alcuni interventi di manutenzione. Delle indagini si sta occupando la Polizia di Stato.

Morto l’operaio caduto dal tetto di una scuola a Frosinone

Lo scorso 29 ottobre un operaio residente a Itri, in provincia di Latina, ma originario di Ischia, è caduto dal tetto dell’edificio che ospita l’Istituto Amedeo Maiuri, una scuola elementare di Frosinone.

Immediatamente soccorso, è stato portato nell’ospedale della città, dove è rimasto in condizioni critiche per due giorni. Fin dall’inizio, però, le ferite riportate dal 38enne erano sembrate particolarmente gravi.

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Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’operaio è morto nel pomeriggio del 31 ottobre, dopo due giorni di agonia in ospedale.

L’incidente sul lavoro che ha causato la morte dell’operaio

Nel momento in cui è caduto, l’operaio stava lavorando sul tetto della palestra della scuola, attorno alle 11, nel plesso scolastico di Via Tevere.

Non è chiaro quali siano state le cause della caduta del 38enne, se si sia trattato di un cedimento strutturale o di una disattenzione.

I sindacati CGIL, FILLEA CGIL e FLC CGIL avevano recentemente chiesto alla Prefettura di Frosinone di riconvocare un tavolo dedicato alla sicurezza degli appalti pubblici e hanno sottolineato la gravità di quanto accaduto fin dal momento dell’incidente.

Le indagini della Polizia di Stato e dello Spresal

Sul caso sta indagando la Polizia di Stato, con l’aiuto dello Spresal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Asl, per chiarire esattamente cosa sia successo e se ci siano responsabilità da parte dell’azienda a cui sono stati affidati i lavori.

Nei due giorni successivi all’incidente, le indagini non avevano ancora portato ad alcuna conclusione. Dopo il decesso dell’operaio, potrebbero intensificarsi, vista la gravità dei fatti.

Le indagini dovranno chiarire cosa abbia effettivamente portato alla morte dell’operaio e se ci sia stato o meno il rispetto delle norme di sicurezza.