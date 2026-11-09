Daouda Ndoye di Autostrade per l'Italia morto sull'A11 vicino a Prato Est, operaio 48enne investito da un'auto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Daouda Ndoye, operaio di 48 anni di Autostrade per l’Italia è morto sull’A11 in provincia di Firenze, nei pressi del casello di Prato Est direzione mare, dopo essere stato investito da un’automobile in transito. La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire perché la vittima si trovasse sulla carreggiata al momento dell’impatto fatale. Alla guida del veicolo che ha investito l’operaio c’era un italiano di 71 anni.

L’incidente mortale sull’A11 vicino Prato Est

L’incidente mortale in cui ha perso la vita l’operaio di Autostrade per l’Italia è avvenuto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre. Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, l’uomo, un 48enne di origini senegalesi, è stato travolto da un’auto in transito mentre si trovava sulla corsia di emergenza dell’autostrada A11.

I soccorsi sono stati tempestivi ma per l’operaio non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente dell’automobile che l’ha travolto si è fermato dopo l’incidente ed è stato poi portato in ospedale.

Chi era Daouda Ndoye, il cordoglio dell’Aspi

Autostrade per l’Italia in una nota, a nome di tutti i lavoratori del Gruppo, ha espresso il più profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto questa notte il collega Daouda Ndoye, impegnato nell’attività di pattugliamento della viabilità in A11: “La società fin da subito ha preso contatti con la famiglia del lavoratore scomparso per esprimere vicinanza e massima disponibilità, mettendo a disposizione qualsiasi supporto che possa essere ritenuto utile. In attesa che venga accertata la dinamica dell’evento da parte delle Autorità competenti, il Gruppo ricorda Daouda come uomo di grande umanità ed esperienza, stringendosi al dolore della comunità e dei suoi cari”.

La Nazione ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vittima dell’incidente: Ndoye era un volontario della Croce Rossa Italiana e ricopriva incarichi di responsabilità all’interno del comitato di Lucca. Si era anche candidato al consiglio comunale di Lucca.

L’uomo che ha investito mortalmente l’operaio di Autostrade per l’Italia è, invece, un italiano di 71 anni.

Le indagini della Polizia Stradale sull’incidente

Gli accertamenti avviati dalla Polizia Stradale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente mortale avvenuto sull’A11, per il momento, non hanno chiarito perché la vittima fosse sulla carreggiata al momento dell’impatto con l’automobile.

Code sull’autostrada A11 dopo l’incidente mortale

A causa delle attività di soccorso all’operaio di Autostrade per l’Italia investito mortalmente sull’A11 e dei successivi accertamenti condotti dalla Polizia Stradale si sono formate lunghe code sull’autostrada, che si sono poi risolte nel corso della notte.

Indetto uno sciopero generale

Le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato 4 ore di sciopero regionale per martedì 10 novembre 2026 per i lavoratori del Quarto Tronco Autostrade. Nell’occasione, è in programma dalle 10,30 alle 12 un presidio nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista (Chiesa dell’Autostrada del Sole), all’uscita di Firenze Nord.