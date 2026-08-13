Operaio e soccorritore del 118 morti a San Vito Lo Capo per l'esalazioni da un depuratore comunale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Doppia tragedia sul luogo di lavoro. Due persone sono morte a causa delle esalazioni respirate in un depuratore comunale. L’incidente è avvenuto a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un operaio ha accusato un malore dopo essere stato esposto al gas tossico. Il soccorritore che stava tentando di rianimarlo è rimasto anch’esso vittima delle esalazioni a causa della concentrazione ancora elevata del gas. Sono finiti entrambi in arresto cardiaco.

Doppio incidente sul lavoro

A San Vito Lo Capo si è consumata una doppia tragedia sul luogo di lavoro. La prima vittima è Davide Anselmo, un operaio comunale al lavoro su un depuratore. La seconda vittima è Francesco Bulgarella, soccorritore del 118.

La morte di quest’ultimo è dipesa dal tentativo di salvataggio del primo. Infatti il dipendente comunale ha avuto un malore per via delle esalazioni respirate all’interno del sito di depurazione. I vigili del fuoco lo hanno recuperato da dentro la struttura.

L’operaio è stato soccorso a pochi metri dal sito dall’operatore del 118 arrivato sul posto. Poco dopo l’inizio del massaggio cardiaco anche questo è crollato a terra perdendo conoscenza. Per ora si parla di un malore dovuto allo stesso gas tossico, per via dell’alta percentuale presente sul luogo, o di un malore dovuto al caldo, oltre 40°.

Cosa è successo?

Prima di arrivare sul posto i sanitari, sono stati i vigili del fuoco ad essere chiamati per trasportare all’esterno un operaio del depuratore che si era sentito male. Il malore si era verificato intorno alle 11 del mattino, nella struttura che si trova nella Tonnara del Secco.

Secondo la prima ricostruzione, Davide Anselmo sarebbe sceso per una verifica all’interno del depuratore, per poi sentirsi male. Lanciato l’allarme, i vigili del fuoco lo hanno portato all’esterno. Alla stessa chiamata hanno risposto anche i sanitari del 118.

Bulgarella avrebbe quindi iniziato il massaggio cardiaco, per il presunto arresto cardiaco dovuto alle esalazioni del depuratore, quando anche questo sarebbe caduto a terra. I colleghi sono immediatamente intervenuti e hanno cercato per oltre mezz’ora di rianimarlo, ma senza successo.

Le indagini

L’area dove è avvenuta la doppia tragedia è stata transennata e sono in corso i rilievi per scongiurare fughe di gas tossico. Sul posto un medico legale per una prima ricognizione e i tecnici ispettori del lavoro, che insieme ai vigili del fuoco stanno misurando i livelli di tossicità dell’aria.

Il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, ha commentato: “È stata una grande tragedia che ha fatto due vittime: il manutentore del depuratore e un soccorritore del 118. Non ci sono parole che possano descrivere l’accaduto. Tutto questo è solamente inaccettabile”.

Ora la Procura di Trapani indaga per accertare se il malfunzionamento del sistema di depurazione abbia provocato l’inquinamento delle acque marine a San Vito Lo Capo. L’impianto, secondo quanto si apprende da Repubblica, non era stato collaudato e l’Arpa aveva più volte certificato anomalie sul sistema di depurazione.