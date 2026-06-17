Operaio Ferrari licenziato per atti persecutori verso collega dopo fine della relazione: nessun risarcimento

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Un operaio è stato licenziato dalla Ferrari perché ha perseguitato una collega con cui aveva avuto una relazione extramatrimoniale. L’uomo ha fatto ricorso in tribunale chiedendo un risarcimento di 200mila euro, ma per il giudice non può più lavorare nell’azienda di Maranello.

Il licenziamento per atti persecutori

L’operaio, di circa 40 anni, era stato assunto dalla Ferrari con un contratto a tempo indeterminato nel 2012.

Lavorava nel reparto corse clienti ed è stato licenziato a luglio del 2024 per il comportamento che aveva tenuto nei confronti di una collega di lavoro dello stesso settore.

Come riporta il Corriere della Sera, dalle carte processuali emerge che l’uomo, sposato, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una giovane collega.

Quando la storia si è interrotta avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti ostili nei confronti della donna.

Secondo la casa automobilistica di Maranello, l’operaio avrebbe messo in atto “una serie di condotte scorrette e non legittime, tali da poter integrare ipotesi di molestia, intimidazione e financo di atti persecutori”.

La denuncia della donna ai carabinieri

La collega dell’operaio, a causa delle molestie subite, si sarebbe rivolta sia alle risorse umane di Ferrari che ai carabinieri.

Dopo l’avvio del provvedimento disciplinare da parte della casa automobilistica, l’azienda ha deciso il licenziamento del dipendente.

Intanto dal questore di Modena è arrivato anche un ammonimento all’uomo con l’invito di cessare immediatamente tali condotte, come poi è in effetti avvenuto.

La decisione del giudice sulla richiesta di risarcimento

L’operaio ha impugnato il licenziamento in tribunale, chiedendo di essere reintegrato e di avere 200mila euro di risarcimento danni.

Il giudice del Lavoro del tribunale di Modena ha però rigettato le sue richieste risarcitorie, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, ma riconoscendo all’ex operaio di Ferrari 14 mensilità di indennizzo.

Il giudice, pur ritenendo eccessivo il licenziamento, non avrebbe potuto applicare il regime reintegratorio o risarcitorio perché avrebbe accertato comportamenti illeciti del lavoratore sulla collega, anche se per un breve periodo.