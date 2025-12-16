Operaio Giacomo Burtone trovato morto in cantiere a Napoli, aperta indagine per possibile incidente sul lavoro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesima tragedia sul posto di lavoro. A Napoli, nella tarda mattinata di martedì 16 dicembre 2025, è stato trovato morto Giacomo Burtone. L’uomo, un operaio di 49 anni originario di Cercola, è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’area di cantiere e deposito container in via Gianturco 100. La struttura è usata da varie società di trasporto. Probabilmente la vittima è deceduta a causa di un incidente avvenuto in una fase delicata delle operazioni di movimentazione del carico.

Napoli, morto in cantiere l’operaio Giacomo Burtone: altra tragedia sul lavoro

L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri della Compagnia di Poggioreale insieme agli agenti della Municipale.

All’interno del cantiere e dell’area di deposito container è stato rinvenuto il corpo di Giacomo Burtone che, secondo le prime ricostruzioni, non presentava ferite esterne.

ANSA Carabinieri sul luogo in cui è deceduto Giacomo Burtone

Si ipotizza che il 49enne abbia perso la vita nel corso di alcune operazioni effettuate durante il carico di un container su un camion.

Al momento non sono stati resi noti altri dettagli in merito alle precise cause dell’incidente, né sulle eventuali responsabilità.

Le indagini per stabilire le cause del decesso

Già iniziata la fase dei rilievi e degli accertamenti che sarà utile a far luce sulla dinamica esatta di quanto successo in via Gianturco 100.

L’area è stata posta sotto sequestro dalla procura ordinaria per permettere le verifiche tecniche.

I carabinieri si stanno già muovendo per raccogliere testimonianze e ogni elemento utile a ricostruire la successione dei fatti che hanno innescato la tragedia.

Per ora, non si esclude ancora completamente alcuna ipotesi, nemmeno quella che la morte di Burtone possa essere ricollegata a una dinamica differente rispetto a un incidente sul lavoro.

Morti sul lavoro nel 2025, Lombardia maglia nera

I dati disponibili da gennaio a ottobre 2025 certificano che sono state 896 le vittime sul lavoro in Italia: 657 in occasione di lavoro (come ad ottobre 2024) e 239 in itinere (6 in più rispetto al 2024).

La maglia nera per il maggior numero di decessi in occasione di lavoro spetta ancora alla Lombardia (86). A seguire Veneto (70), Campania (62), Emilia-Romagna (56), Piemonte (55), Sicilia (53), Puglia (48), Lazio (45).

A chiudere, Toscana (41), Liguria (22), Marche (21), Trentino-Alto Adige e Calabria (16), Umbria e Abruzzo (15), Sardegna (14), Basilicata (11), Friuli-Venezia Giulia (8), Molise (2) e Valle d’Aosta (1).