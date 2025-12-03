Operaio manutentore 27enne morto alla Spa di Montello a Bergamo, schiacciato da nastro trasportatore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre alla Montello Spa di Montello, in provincia di Bergamo, dove un operaio manutentore di 27 anni ha perso la vita. L’infortunio mortale è avvenuto intorno alle 17:30 all’interno dello stabilimento specializzato nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è rimasto schiacciato dal macchinario che stava manutenendo, un rullo trasportatore situato in un capannone di via Filzi.

Operaio morto a Montello vicino a Bergamo

L’operaio, dipendente di una ditta esterna, era un manutentore e si trovava all’opera in una buca di carico quando sarebbe stato colpito anche da alcuni detriti.

Come riporta ANSA, le cause e le circostanze del tragico accaduto sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’incidente mortale è avvenuto alla Spa di Montello a Bergamo

L’allarme per l’incidente sul lavoro è scattato tempestivamente intorno alle 17:30.

L’operaio di 27 anni, che da anni svolgeva attività di manutenzione all’interno dello stabilimento, era al lavoro sul nastro trasportatore in una buca di carico.

Pare che il macchinario sia ripartito in modo inatteso, trascinandolo via e facendolo finire all’interno di un macchinario, dove è rimasto schiacciato. La tragedia si sarebbe consumata senza testimoni diretti.

I soccorsi e le indagini

Le condizioni del manutentore sono apparse immediatamente gravissime.

Sul posto sono giunti con urgenza il personale sanitario del 118, inclusa la Croce Verde di Brusaporto con ambulanza e automedica, che ha tentato lunghe manovre di rianimazione.

Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano, e il 27enne è deceduto pochi minuti dopo all’interno della fabbrica di Montello.

Per i rilievi di legge e per la ricostruzione accurata della dinamica di questo ennesimo infortunio mortale sul lavoro, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bergamo e della stazione di Calcinate, affiancati dai tecnici dell’Ats.

Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause precise e le circostanze che hanno portato l’operaio a rimanere schiacciato dal macchinario.

Chi era la vittima

La vittima, che risiedeva in provincia di Brescia, era in Italia da otto anni ed era sposato da meno di un anno, raggiunto dalla moglie solo due settimane fa. Negli stessi giorni la Rai ha trasmesso la serie L’altro ispettore con l’attore Antonio Vassallo, un’opera che parla dell’importanza della sicurezza sul lavoro.

La direzione della Montello Spa ha rilasciato una nota ufficiale in seguito alla tragedia, esprimendo profondo dolore e sgomento per quanto successo.

“Siamo profondamente colpiti e sgomenti per quanto accaduto al lavoratore e siamo vicini alla sua famiglia,” ha dichiarato la società.

L’azienda ha inoltre precisato che la vittima era dipendente di una società esterna che opera da tempo nello stabilimento, specializzato nel riciclo di materiali.

Sciopero immediato dopo l’incidente mortale

I colleghi dell’operaio hanno reagito alla tragedia proclamando immediatamente uno sciopero, a cui seguirà un’assemblea nella mattinata del 4 dicembre.

I sindacati Fiom, Filt, Filctem e Nidil Cgil Bergamo hanno espresso profonda indignazione e sconcerto per l’atteggiamento della Montello Spa che, nonostante la morte del giovane manutentore all’interno dello stabilimento, non ha interrotto la produzione e ha proseguito l’attività “come se nulla fosse”.