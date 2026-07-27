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È scattato un arresto per possesso di documenti di identificazione falsi a Macerata. Un cittadino moldavo di 45 anni, impiegato come operaio e residente nella città marchigiana, è stato fermato dopo che gli agenti hanno scoperto l’utilizzo di documenti contraffatti per ottenere la cittadinanza e l’iscrizione anagrafica. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di mercoledì, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

Le indagini e il controllo di polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita quando la Squadra Mobile della Questura di Macerata ha riscontrato un’ipotesi di falso documentale a carico dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona. Durante un controllo di polizia, il quarantacinquenne ha mostrato una carta d’identità rumena che ha subito destato sospetti negli agenti.

Documenti contraffatti e iscrizione anagrafica

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che il documento esibito era effettivamente contraffatto. L’uomo lo aveva utilizzato per attestare falsamente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, riuscendo così a ottenere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di Macerata e il rilascio della carta d’identità italiana. Gli agenti hanno poi esteso le verifiche, avvalendosi del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione SIRENE, che ha confermato la falsità del documento rumeno.

Perquisizione e nuovi sequestri

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, si è conclusa nelle prime ore della mattinata di mercoledì con una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. Nel corso dell’operazione, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato un ulteriore documento di identità rumeno, anch’esso palesemente falso, e una patente di guida risultata contraffatta.

L’arresto e le procedure successive

Al termine delle attività, il cittadino moldavo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti fotodattiloscopici. In accordo con il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, è stato tratto in arresto per possesso di documenti di identificazione falsi. Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato ulteriori accertamenti per verificare la regolarità della permanenza dell’uomo sul territorio nazionale.

Misure di prevenzione e indagini in corso

In attesa degli esiti degli accertamenti, la Divisione Anticrimine della Questura di Macerata ha avviato un’istruttoria amministrativa finalizzata all’emissione di una misura di prevenzione nei confronti del cittadino extracomunitario. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti legati alla posizione dell’arrestato e alla possibile presenza di ulteriori documenti falsi.

IPA