Operaio morto a Roma al Colosseo in un incidente sul lavoro, Andrea Moretti è caduto da una impalcatura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia sul lavoro a Roma. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto nella notte in un incidente avvenuto all’interno del Colosseo. Il giovane, operaio specializzato, era impegnato nella realizzazione della nuova illuminazione dell’Anfiteatro Flavio, sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura.

Morto operaio di 22 anni al Colosseo

Un operaio di 22 anni è morto durante dei lavori notturni all’interno del Colosseo a Roma. È accaduto nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre.

La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro si chiamava Andrea Moretti ed era un operaio specializzato per lavori in fune in quota. Lo riporta Adnkronos.

ANSA

L’incidente sul lavoro, Andrea Moretti precipitato da una impalcatura

Secondo quanto ricostruito, il giovane tecnico stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione dell’Anfiteatro Flavio.

Per motivi da accertare, sarebbe caduto da una impalcatura, precipitando da una decina di metri.

Immediati i soccorsi del personale del 118, ma per il 22enne non c’è stato niente da fare.

Sul posto anche i carabinieri, in corso le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto.

Il cordoglio del ministro Giuli

In una nota, il ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo “si stringono accanto ai familiari di Andrea Moretti”.

“Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi”, ha dichiarato il ministro Alessandro Giuli.

“Le poche parole che riusciamo a esprimere – continua il ministro – le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”.

In segno di lutto l’area del Colosseo dove è avvenuto l’incidente – nel secondo ordine – sarà chiusa al pubblico nella giornata di oggi.