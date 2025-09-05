Operaio morto a Sinopoli vicino Reggio Calabria, travolto da un camion fuori controllo: feriti due colleghi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un operaio è morto e due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un incidente a catena causato da un camion a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. I tre lavoratori sono stati travolti dal mezzo fuori controllo mentre erano occupati nella posa di cavi in fibra ottica in un cantiere. La vittima non ha avuto scampo, mentre i due colleghi si trovano ricoverati in ospedale: non sarebbero in condizioni gravi.

L’incidente sul lavoro a Sinopoli

L’incidente è avvenuto nella giornata di venerdì 5 settembre nel piccolo centro abitato della provincia di Reggio Calabria, mentre i tre operai erano di una ditta specializzata nel cablaggio della fibra ottica erano al lavoro nella posa dei cavi, quando sono stati travolti.

Secondo le prime ricostruzioni sull’accaduto riferite dal sito locale “IlReggino.it”, un camion parcheggiato in salita in un tratto di strada in pendenza si sarebbe improvvisamente mosso senza controllo, scontrandosi con un piccolo mezzo da cantiere che avrebbe a sua volta travolto i lavoratori.

Il comune di Sinopoli, nel Reggino, dove è avvenuto l’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio

I soccorsi ai lavoratori travolti dal camion

Immediato l’arrivo sul luogo dell’incidente dei soccorritori insieme ai vigili del Fuoco. A subire le conseguenze più gravi uno dei tre operai, che ha subito gravi traumi da schiacciamento venendo colpito in pieno dal mezzo.

Il personale medico del 118 ha praticato all’uomo una tracheotomia d’urgenza sul posto, tenendolo in vita il più possibile. Per il trasferimento in ospedale è stato necessario anche l’impiego dell’elisoccorso, ma, date le condizioni disperate, l’operaio è deceduto durante il tragitto.

I due colleghi non avrebbero riportato invece gravi ferite e sono stati ricoverati al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Le indagini sull’incidente sul lavoro

A Sinopoli sono arrivati per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro i carabinieri del vicino comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno avviato le indagini per individuare eventuali responsabilità.

Secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale, è probabile che il camion sia finito fuori controllo a causa di un guasto ai freni.