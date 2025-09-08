Operaio morto a Torino dopo essere caduto dalla gru in via Genova, il cestello ha ceduto: c'è anche un ferito

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente sul lavoro a Torino dove un operaio è morto dopo essere caduto da una gru. L’uomo, un 68enne di origine egiziana, stava cambiando un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo quando il cestello ha ceduto. Nello stesso frangente, sempre in via Genova, è rimasto ferito anche un’altra persona, di 70 anni, un collega, che però non è in gravi condizioni. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta.

Operaio morto a Torino

Tragedia a Torino. Nella mattinata di lunedì 8 settembre un operaio è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Aveva 68 anni.

Mentre lavorava su un palazzo di cinque piani, il cestello della gru che lo sosteneva avrebbe ceduto facendolo precipitare da dodici metri di altezza. Vani i tentativi di soccorrerlo del 118 Azienda Zero e delle forze dell’ordine, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il luogo del tragico incidente sul lavoro

La ricostruzione: com’è caduto dalla gru

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 a Torino nel cortile del palazzo al numero civico 86/a. Allora l’operaio di origini egiziane era al lavoro in via Genova su una gru che lo aveva issato a dodici metri.

L’uomo stava cambiando un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani quando il cestello della gru ha ceduto e fatto sì che precipitasse nel vuoto. L’operaio è morto sul colpo. Mentre gli inquirenti hanno disposto i primi rilievi, sul posto sono arrivati anche i responsabili della ditta. Come riporta Ansa, la vittima lavorava da circa due anni per una ditta che si occupa di piazzare cartelloni pubblicitari sugli edifici.

Risulta invece ferito ma non in gravi condizioni un altro uomo di 70 anni, che si trovava ai piedi della gru ed è stato sfiorato dal cestello. Secondo le prime ricostruzioni si trattava di un collega della vittima mentre, dopo più attente indagini, il ferito sarebbe un passante. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale Molinette in stato di shock.

La Procura di Torino, nel frattempo, ha aperto un’inchiesta.

Il precedente sempre in via Genova

Della vicenda ha parlato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte. “Ogni vita spezzata sul lavoro è una tragedia che lascia un dolore profondo e incolmabile. Esprimo, sconcertata, a nome mio e dell’intera Regione Piemonte, il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima. Mentre si attendono chiarimenti sulla dinamica dell’incidente, resta fermo il dovere delle istituzioni di non abbassare mai la guardia sulla sicurezza e sulla prevenzione: nessuno dovrebbe partire per il lavoro senza la certezza di poter tornare a casa dai propri cari”, dice.

Non si tratta del primo incidente sul lavoro in questa zona. Sempre in via Genova, al civico 107, a poche centinaia di metri dall’86 dov’è avvenuta questa nuova tragedia, nel 2021 morirono altri tre operai.

Era il 18 dicembre e tre montatori (Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54) persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru. All’epoca ci furono anche diversi feriti tra i passanti, la gru cedette e una parte della struttura finì contro il fianco di un palazzo di sei piani.