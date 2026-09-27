Operaio morto al Colosseo, anche il cognato di Andrea Moretti tra gli indagati: era preposto alla sicurezza

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anche il cognato di Andrea Moretti rientra tra gli indagati per la morte del giovane operaio precipitato mentre lavorava all’interno del Colosseo. Salirebbe così a otto il numero delle persone iscritte nel fascicolo aperto per omicidio colposo per la violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, diretto a fare luce sulla morte del 22enne caduto da un’altezza di 10 metri mentre installava la nuova illuminazione dell’Anfiteatro.

La morte di Andrea Moretti

Moretti è morto nella notte tra il 22 e il 23 settembre mentre era impegnato nel cablaggio dei cavi elettrici fra il terzo e il secondo anello del Colosseo.

Già ascoltato dai carabinieri, il cognato Gabriele Rossitto, collega della ditta Quintilio Moretti specializzata in lavori edili anche in edifici di interesse culturale, in sub appalto per installare il nuovo impianto di illuminazione all’interno del monumento, ha dichiarato di non aver visto la caduta letale, ma di essere accorso sul posto dopo aver sentito il tonfo.

ANSA

La versione del cognato

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’operaio stava lavorando insieme a un altro collega su un carrello elevatore dalla parte opposta del cantiere e non stava assistendo da terra il 22enne, come invece prevederebbero le norme di sicurezza.

Sia il cognato della vittima che l’altro operaio erano indicati come figure preposte alla sicurezza, motivo per il quale sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Moretti insieme ad altro sei persone, tra cui i titolari dei lavori e i responsabili della sicurezza.

Gli indagati per l’incidente mortale al Colosseo

Rossitto potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti per fare luce sull’effettiva applicazione di tutte le procedure previste dai sistemi anticaduta e ricostruire le ragioni che hanno portato alla morte del 22enne appassionato di alpinismo.

In attesa dell’autopsia, gli accertamenti degli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Antonino di Maio e dalla pm Eleonora Fini, si concentreranno anche sull’abilitazione della vittima allo svolgimento delle mansioni rischiose che gli erano state affidate.

Secondo quanto ricostruito finora, Moretti era inquadrato come “manovale semplice“, ma svolgeva funzioni da “operaio esperto”, per le quali sarebbe stato necessario un tirocinio di almeno 32 ore per ottenere l’autorizzazione.