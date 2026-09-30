Operaio morto alla Fincantieri di Ancona investito da una fiammata, gravissimo un collega

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un operaio morto tra le fiamme e un altro gravemente ferito a causa di un incidente sul lavoro al porto di Ancona. È il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di uno stabilimento Fincantieri, dove un lavoratore di 55 anni di una ditta appaltatrice ha perso la vita dopo essere stato travolto da una fiammata mentre era impegnato su una nave. Ricoverato in condizioni gravissime il collega.

La morte dell’operaio investito da una fiammata

Come riportato da Ansa, l’operaio di nazionalità tunisina, padre di famiglia residente ad Ancona, è morto a causa di una fiammata divampata per cause ancora da chiarire in un capannone, dove era al lavoro su una nave insieme a un collega.

I due impiegati di una ditta appaltatrice sono stati investite dalla violenta vampata durante il turno notturno, intorno alle 22.15 di martedì 29 settembre.

ANSA

L’incidente nello stabilimento Fincantieri al porto di Ancona

I soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per il 55enne, come riferito da Ansa, arrivato carbonizzato e in fin di vita in pronto soccorso, dove è morto.

L’altro operaio, 29enne bengalese padre di due figli, è stato ricoverato in condizioni critiche per le gravissime ustioni riportate in varie parti del corpo, nella Clinica di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ancona.

Per lui è stato necessario il trasferimento al Centro Grandi ustionati di Pisa.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, su cui sono al lavoro gli agenti della Polmare e la polizia Scientifica per i rilievi.

Secondo le ipotesi formulate finora sulle cause a seguito delle prime ricostruzioni, la fiammata potrebbe essere stata innescata da una scintilla durante il taglio con un cannello e acetilene.

Lo sciopero

L’incidente mortale ha provocato le proteste delle sigle Fim, Fiom e Uilm, che insieme alle Rsu di stabilimento e i lavoratori Fincantieri hanno proclamato per la giornata del 30 settembre uno sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro, comprese le ditte di appalto.

“Basta morire lavorando – scrivono i sindacati, rivolgendo il cordoglio e la vicinanza alle famiglie – non è più accettabile che nel nostro Paese gli infortuni mortali continuino a verificarsi senza che nulla cambi. Serve cambiare la cultura della sicurezza, considerata troppo spesso esclusivamente un costo aziendale. Sono necessari investimenti, in particolare sulla formazione ma anche nel fornire i migliori dispositivi di prevenzione e protezione, in modo da evitare altre tragedie.”

“È necessario rivedere il modello organizzativo basato su appalti e subappalti poiché è proprio in quelle aziende che sono più numerosi gli infortuni” si legge ancora nel comunicato congiunto.