Operaio morto alla Fincantieri di Marghera, ipotesi malore su una nave in costruzione: 3 colleghi intossicati

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Accertamenti in corso per una sospetta intossicazione all’origine del malore letale che ha colpito un operaio nello stabilimento della Fincantieri di Marghera, a Venezia. Il 34enne è morto dopo aver manifestato un malessere mentre stava lavorando all’intero di una nave in costruzione. Anche altri tre colleghi accorsi in suo aiuto si sono sentiti male e sono stati portati in ospedale. Uno dei feriti sarebbe in condizioni gravi.

L’operaio morto sul lavoro

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di mercoledì 4 novembre, mentre, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’operaio di 34 anni era impegnato su delle saldature di un’imbarcazione, all’interno di uno spazio confinato.

All’improvviso il lavoratore ha avuto bisogno del soccorso dei colleghi, ma anche un soccorritore del cantiere e altri due operai intervenuti sono stati colpiti da malore. Il sospetto, su cui sono in corso gli accertamenti, è che tutti e quattro possano essere stati intossicati dalla stessa sostanza.

I colleghi ricoverati

Sul posto è arrivato il personale medico del 118, insieme a un’autobotte dei vigili del fuoco e al nucleo Nbcr, specializzato nei rilievi ambientali.

Se per la vittima non è stato possibile fare altro che constatare il decesso, i tre operai feriti sono stati soccorsi e trasportati dal Suem all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Secondo quanto riferito da LaNuovaVenezia, due lavoratori avrebbero riportato sintomi lievi compatibili con un’intossicazione, mentre un collega di 50 anni è arrivato in codice rosso e si troverebbe ricoverato in gravi condizioni.

Gli accertamenti sull’incidente alla Fincantieri di Marghera

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dello Spisal dell’Ulss 3, chiamato a verificare le cause e ricostruire le circostanze della morte dell’operaio.

Per consentire i rilievi è stato disposto il sequestro dell’area e l’intera nave in costruzione è stata evacuata in via precauzionale.

Esprimendo il “cordoglio” per la morte del lavoratore, l’azienda ha dichiarato di essere a “completa disposizione delle autorità competenti” in modo da “accertare i fatti e le circostanze dell’accaduto”.

Sull’accaduto è arrivato il comunicato della Fiom Venezia.

“Non sappiamo le cause che hanno determinato questa immane tragedia, se riconducibile a un malessere, come sostiene la direzione Fincantieri, o ad un’attività svolta senza le necessarie precauzioni e autorizzazioni. Su questo saranno gli inquirenti a fare piena luce sull’accaduto, anche perché i colleghi intervenuti per dare assistenza immediata sembra che si siano sentiti male anche loro, anche qui non sappiamo se per uno shock emotivo, come dice la direzione Fincantieri, o per altre cause” scrivono dal sindacato, sottolineando che “resta il fatto che ancora una volta un lavoratore giovane di una ditta in subappalto questa sera non rivedrà la sua famiglia, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze augurandoci che venga fatta piena luce su quanto successo e sulle eventuali responsabilità”.