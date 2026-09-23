Operaio morto, chiuso il Colosseo: il ministro Giuli depone una corona di fiori per Andrea Moretti

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Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha deposto una corona di fiori al Colosseo, dove nella notte si è verificato l’incidente che è costato la vita all’operaio Andrea Moretti. “Faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo”, ha detto Giuli. Dopo un primo turno di visita, composto da migliaia di persone ignare dell’accaduto, il monumento è stato chiuso al pubblico. Il ministro ha anche disposto l’interruzione di ogni lavoro all’interno del Colosseo fino a nuova indicazione.