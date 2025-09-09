Operaio morto dopo il volo dal quinto piano a Ostia, stava lavorando per la riqualificazione del palazzo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altra tragedia sul posto di lavoro. Un operaio di 53 anni è morto a Ostia. È precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Mare di Tasman. Lo schianto al suolo, dopo un volo di molti metri, non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i disperati tentativi di soccorso dei sanitari accorsi sul luogo della tragedia. Alla fine al personale medico non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Ennesima tragedia sul lavoro, operaio morto a Ostia

La vittima è un operaio edile di 53 anni. La tragedia si è verificata intorno alle ore 15 di martedì 9 settembre.

Il 53enne stava lavorando al quinto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, a Ostia, durante un’operazione di riqualificazione della facciata dell’edificio.

Sul luogo in cui si è consumato il dramma si sono precipitati, oltre ai sanitari, i carabinieri della compagnia di Ostia insieme agli ispettori della Asl di zona per la verifica del rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro.

La prima ricostruzione

Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, l’operaio pare che stesse lavorando alla ristrutturazione dei balconi quando avrebbe perso l’equilibrio. Poi la terribile caduta dal quinto piano.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’uomo è finito nel cortile interno dello stabile e non ha avuto scampo. Da capire se abbia avuto un malore oppure se sia sia sporto troppo dal balcone. C’è anche da appurare se fosse assicurato con imbragature di sicurezza.

Seconda tragedia sul lavoro a Roma in poche ore

La tragedia di Ostia è avvenuta a poco più di 24 ore da un altro dramma verificatosi a Roma sul posto di lavoro.

Lungo la giornata di lunedì 8 settembre, è deceduto un operaio 47enne mentre stava operando sulla banchina del Tevere davanti a piazza Trilussa. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da un muletto.

“Resta il profondo cordoglio per l’ennesima vittima sul lavoro. Gli sforzi per la sicurezza vanno moltiplicati. Serve uno scatto in avanti in tutto il Paese. Alla famiglia e alle persone care della vittima va la mia vicinanza e quella di Roma Capitale”. Così Claudia Pratelli, assessora comunale di Roma alla Scuola, Formazione, Lavoro. Oggi un’altra tragedia a Ostia, l’ennesima.