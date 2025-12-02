Operaio morto investito dal tir nel cantiere dell'A31 tra Noventa Vicentina e Vicenza, ferito grave il collega

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 2 dicembre due operai al lavoro nel cantiere sull’autostrada A31 Valdastico, tra Noventa Vicentina e Vicenza, sono stati travolti da un tir. Uno è morto, mentre il collega è gravemente ferito. Pare che il messo pesante abbia sbandato poco prima di Agugliaro. A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti, insieme allo stesso camionista. Inutili i tentativi di rianimazione della vittima, probabilmente deceduta sul colpo. L’altro operaio è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in terapia intensiva.

Incidente sull’autostrada A31, morto un operaio

L’incidente, secondo il Giornale di Vicenza, sarebbe avvenuto poco dopo le ore 13.

Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del Servizio di urgenza medica (Suem), che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno degli operai travolti, forse morto sul colpo.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà La zona in cui è avvenuto l’incidente, tra Noventa Vicentina e Agugliaro, in provincia di Vicenza

Presenti anche gli agenti di due pattuglie della Polstrada e il personale dell’autostrada, oltre ai vigili del fuoco.

Grave un secondo operaio, è in terapia intensiva

Il collega dell’operaio morto è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario, prima di essere elitrasportato a bordo di un mezzo giunto da Verona, atterrato ai bordi dell’autostrada, fino all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Lì, l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva, le condizioni sarebbero gravissime secondo il Gazzettino.

Indagini in corso, cosa sappiamo sul cantiere

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sembra comunque che il cantiere fosse regolarmente segnalato.