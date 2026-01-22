Operaio resta incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno, morto 25enne a Brusasco (Torino)

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto la sera di mercoledì 21 gennaio a Brusasco (Torino). L’uomo lavorava in un’azienda agricola ed è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Si tratta della seconda vittima sul lavoro registrata da inizio anno nel Torinese.

Andrea Cricca morto sul lavoro a Brusasco, cosa è successo

Il 25enne, residente a Monteu da Po, stava lavorando al macchinario, un carro autocaricante, per effettuare attività di routine quotidiana nell’azienda agricola “Il Clastlas”, in cui si allevano bovini e altro bestiame.

Secondo gli investigatori, Andrea Cricca potrebbe aver perso l’equilibrio o essersi distratto. Al momento dell’incidente si trovava all’interno di una stalla.

A trovare il corpo ormai senza vita sono stati alcuni colleghi, i quali hanno allertato subito i soccorsi e le forze dell’ordine. Per l’operaio però non c’è stato nulla da fare.

Malore per la madre di Andrea Cricca

Appresa la tragica notizia, la madre di Cricca ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal 118.

Sulla vicenda sono scattate le indagini dei carabinieri di Chivasso e degli ispettori dell’Asl. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Ivrea.

La tragedia di Brusasco è avvenuta poche ore dopo un altro drammatico incidente, accaduto nel Cremonese. Un camionista di 30 anni, impegnato in una consegna, è stato colpito alla testa dalla ribalta del mezzo e poi travolto dal mais contenuto in un silos.

Seconda vittima sul lavoro del 2026 nel Torinese

Il decesso di Andrea Cricca è avvenuto una settimana dopo un altro tragico incidente sul lavoro registrato sempre nel Torinese.

Giovedì 15 gennaio a perdere la vita era stato il 35enne Danilo Bergagna, titolare di un’azienda agricola di Barbania.

L’uomo era stato colpito alla testa da un ramo caduto mentre tagliava alcuni alberi a San Francesco al Campo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino, è morto poco dopo il ricovero.

I numeri terribili delle morti sul lavoro in Italia

I dati sugli incidenti fatali sui luoghi di lavoro rivelano tutta l’urgenza di una piaga che in Italia non si riesce a contrastare adeguatamente.

Nei primi undici mesi del 2025 si sono registrati 735 morti sul lavoro nel nostro Paese, l’1% in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel periodo gennaio-ottobre dello scorso anno sono stati inoltre denunciati 497.341 infortuni sul lavoro, vale a dire 5.902 casi in più rispetto al 2024 (+1,2%).