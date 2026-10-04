Operaio Salvatore Calignano morto a Caivano, la moglie denuncia: "Lavorava in nero sul tetto di un capannone"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Potrebbe esserci stato un incidente sul lavoro alla base della morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile di 61 anni morto sabato 3 ottobre all’ospedale del Mare di Napoli. L’uomo era stato soccorso il giorno prima in strada in una zona isolata di Caivano, con gravi ferite. La moglie racconta che l’uomo stava lavorando in nero sul tetto di un capannone: l’ipotesi è che sia caduto e sia poi stato abbandonato in strada da chi era con lui. Sul caso indagano i carabinieri.

Salvatore Calignano morto a Caivano

“Se è vero che me l’hanno abbandonato per strada voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così”.

Così all’Ansa la moglie di Salvatore Calignano, l’operaio edile morto in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito dal 118 in una strada isolata di Caivano, in provincia di Napoli.

ANSA

L’uomo era stato soccorso nella giornata di venerdì 2 ottobre in via Fossa del Lupo, alla periferia di Caivano, per gravi ferite da politrauma.

Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale del Mare di Napoli, è deceduto nella giornata di sabato.

La moglie: “Lavorava in nero sul tetto di un capannone”

Una morte ancora avvolta nel mistero, su cui stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura di Napoli.

Secondo quanto ha riferito la moglie dell’uomo al suo legale, l’avvocato Francesco Petruzzi, Salvatore Calignano quel giorno stava lavorando, in nero, sul tetto di un capannone a Caivano. Dove, peraltro, è stata ritrovata la sua auto.

Secondo una prima ricostruzione, il 61enne sarebbe caduto mentre lavorava: l’operaio presentava lesioni gravissime su tutto il corpo, compatibili con un forte impatto o una caduta dall’alto.

Lo stesso Calignano, appena prima di perdere conoscenza, avrebbe riferito ai soccorritori di essersi fatto male cadendo da una scala.

L’ipotesi dell’incidente sul lavoro

I carabinieri della Compagnia di Caivano stanno indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto e come è morto l’operaio.

L’ipotesi più accreditata è quella dell’ennesimo incidente sul lavoro, nascosto nel tentativo di coprire eventuali irregolarità.

Calignano potrebbe essere rimasto vittima di una caduta da un ponteggio o da un’impalcatura. Chi era con lui in cantiere l’avrebbe quindi trasportato e abbandonato in strada, nel luogo dove è stato poi soccorso.

La procura ha disposto l’autopsia e sequestrato il telefono dell’uomo. Al vaglio degli inquirenti le testimonianze di colleghi e conoscenti e le immagini delle telecamere presenti in zona.

Accertamenti in corso anche sull’identità di chi ha chiamato il 118.