Operaio travolto da un treno regionale a San Giorgio di Nogaro, 43enne morto sui binari mentre lavorava

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Un operaio di 43 anni, residente a Latisana (Udine), è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, il manovratore sarebbe sceso da un treno e, inciampando, sarebbe finito sotto un altro convoglio in transito.

L’operaio travolto da un treno

L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 13 del 17 luglio.

Un uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che sta eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo per poi inciampare e finire sotto un altro convoglio.

ANSA

Il treno in transito sarebbe stato senza passeggeri e proveniente dalla direzione opposto. L’impatto è stato fatale.

La vittima era dipendente di una società specializzata nelle manovre ferroviarie nei cantieri del Friuli Venezia Giulia.

Le indagini sull’accaduto

L’incidente sul lavoro è avvenuto nell’area industriale Cosef a San Giorgio di Nogaro.

Dalla ricostruzione degli investigatori, pochi istanti dopo essere sceso dal mezzo, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio proprio nell’istante in cui nel binario a fianco transitava un treno passeggeri, vuoto.

Sono in corso accertamenti sull’accaduto anche dai tecnici dell’Azienda sanitaria specializzati nella verifica delle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro.

L’operaio, secondo quanto si apprende, era un addetto alla manovra dell’impresa Rail Traction Service, che opera per conto di Inrail.

L’azienda offre servizi con personale e mezzi propri specializzati nelle manovre primarie e secondarie; opera nei “cantieri raccordati” del Friuli Venezia Giulia, inclusi il terminal di ABS S.p.A e l’area industriale COSEF, appunto, a San Giorgio di Nogaro, dove è avvenuto l’incidente.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l’equipe medica specializzata ma l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco.

Disagi sulla circolazione ferroviaria

A seguito dell’incidente, si sono registrati diversi ritardi sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Venezia-Trieste.

Il transito dei treni è stato sospeso dalle 13.05 per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Trenitalia ha informato che i treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi, mentre diversi convogli regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

L’Intercity 594 Trieste-Roma è stato instradato su un percorso alternativo via Udine e Venezia Mestre, senza effettuare le fermate di Trieste Airport, Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà di Piave.

Per i passeggeri diretti verso queste stazioni è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fino a Venezia Mestre.

Il messaggio del presidente Commission Lavoro alla Camera

Walter Rizzetto di Fdi, presidente della commissione Lavoro della Camera, in una nota ha affermato che “la notizia della morte dell’operaio, avvenuta oggi lungo la linea ferroviaria nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, lascia sgomenti e colpisce profondamente l’intera comunità”.

Il parlamentare ha rivolto il suo cordoglio più sincero “ai suoi familiari e ai colleghi” e la sua “vicinanza in questo momento di dolore”.

“È necessario che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze in cui si è verificato. L’ennesima vita spezzata sul lavoro – ha sottolineato – conferma quanto sia indispensabile proseguire con il massimo impegno nell’azione di prevenzione, nei controlli e nella diffusione di una cultura della sicurezza sempre più rigorosa”.