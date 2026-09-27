Operaio travolto e ucciso sulla A14 a Bologna, automobilista ubriaco indagato per omicidio stradale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a Bologna. Un operaio è stato investito e ucciso da un’auto mentre era al lavoro in un cantiere, regolarmente segnalato, lungo l’autostrada A14. La vittima è un 45enne di origini moldave residente nel Padovano. Alla guida della vettura un uomo che è risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato per omicidio stradale.

Operaio travolto e ucciso sulla A14 a Bologna

Il grave incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato 26 settembre lungo l’autostrada A14 Bologna- Taranto.

Attorno alle 22, nel territorio di Bologna, un’auto ha investito un operaio al lavoro in un cantiere stradale. Lo riporta Ansa.

ANSA

L’incidente si è verificato al km 11 della A14 in direzione Ancona, dove erano in corso dei lavori di manutenzione dei giunti del ponte ferroviario, in un cantiere regolarmente segnalato con cartelli e segnaletica luminosa.

Morto operaio di 45 anni

Secondo quanto ricostruito, l’auto è piombata sull’area del cantiere e ha travolto l’operaio, in quel momento al lavoro a piedi lungo la prima corsia dell’autostrada.

Violento l’impatto, che non ha lasciato scampo al 45enne: è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

La vittima, riferisce Il Resto del Carlino, si chiamava Ruslan Railean, era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova.

Dopo l’incidente l’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi, sul posto sono intervenuti polizia stradale, 118 e vigili del fuoco.

Automobilista indagato per omicidio stradale

Alla guida dell’auto che ha travolto l’operaio un uomo di 54 anni del Modenese.

Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore alcolemico oltre quattro volte il limite di legge consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per omicidio stradale.