Operata a Napoli ma il chirurgo dimentica pinza di 15 centimetri in pancia: rimossa dopo 7 mesi d'antibiotico

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una donna è entrata in sala operatoria per un intervento di addominoplastica a Napoli e ne è uscita con una pinza dimenticata nell’addome. La paziente, una volta a casa, ha iniziato a stare male avvertendo forti dolori. Tramite una Tac ha scoperto che nel suo corpo c’era l’oggetto chirurgico di 15 centimetri. L’arnese è stato rimosso dopo sette mesi.

L’operazione per rimuovere la pinza dall’addome

Dopo l’addominoplastica, la donna di 53 anni ha cominciato ad accusare dolori, nausea e svenimenti. Tornare nell’ospedale a Napoli in cui era stata operata, il medico l’avrebbe rassicurata: i sintomi erano dovuti al recupero post operatorio.

Continuando a stare male, la paziente è andata in un altro ospedale per fare una Tac. L’esito dell’esame ha mostrato che nell’addome c’era una pinza chirurgica da 15 centimetri.

A Mattino 5 la figlia della donna ha spiegato che "non ci siamo arresi ed è stata una nostra volontà fare la Tac".

A quel punto, la forbice è stata rimossa, nel frattempo erano passati sette mesi dall’addominoplastica.

Sulla vicenda è scattata un’indagine della Procura con l’ipotesi di lesioni colpose.

Il racconto della figlia della donna

Ai Tg della Rai, la figlia della donna ha spiegato che la madre "fin da subito l’operazione dello scorso ottobre non è stata bene".

La paziente è andata dal dottore che l’aveva operata più di una volta "e ci ha detto che era tutto normale dopo un’operazione del genere. Non ci ha mai detto ‘facciamo una ecografia o una Tac’ o qualsiasi altro esame per vedere cosa fosse successo", ha detto la figlia.

Il disagio, secondo la denuncia presentata dai familiari della donna, era stato spiegato come "sintomo di post intervento" con una prescrizione "soltanto di analisi e cura antibiotica".

"Poi – ha aggiunto – abbiamo visto che mamma peggiorava, siamo andati a fare una Tac e abbiamo fatto la scoperta. Il chirurgo ha detto che voleva operare lui ma abbiamo rifiutato per paura". Dopo la rimozione "abbiamo respirato, dopo sette mesi è un miracolo che mamma ce l’abbiamo qua".

L’avvocato della donna

A Mattino 5, l’avvocato della donna ha spiegato che la signora diceva di sentire qualcosa che si muoveva dentro all’addome. Non ricevendo riscontri dal medico che l’aveva operata dopo essere andata da lui quattro volte e, continuando a stare male, è andata dal medico curante che le ha prescritto un esame strumentale, ovvero la Tac.

"A nostro avviso c’è stata forte leggerezza nei controlli", ha detto il legale. La rimozione della pinza è avvenuta in un altro ospedale, nonostante la clinica privata dove era stata fatta l’addominoplastica si fosse proposta per l’intervento.

"Il danno biologico non è ancora calcolabile – ha sottolineato l’avvocato della donna – la signora è ancora ricoverata e dobbiamo attendere che la dimettano, prendere la cartella clinica e capire se ci sono stati danni collaterali, oltre al dolore patito per sette mesi".

Il legale ha comunque aggiunto che è già stato contattato dagli avvocati della clinica privata in cui è stata fatta l’addominoplastica, i quali hanno confermato che la struttura non ha la minima intenzione "di sottrarsi dalla sua responsabilità"-