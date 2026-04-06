Operato sotto ipnosi all’ospedale Molinette di Torino, salvato un paziente anziano ad altissimo rischio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Operazione all’avanguardia presso l’ospedale Molinette di Torino. Un paziente di 76 anni, affetti da una neoplasia sanguinante del colon e giudicato inoperabile in altre strutture, è stato operato da sveglio. Il paziente è stato operato con l’utilizzo di tecniche di anestesia locale e ipnosi clinica. L’uso della ventilazione artificiale, infatti, avrebbe potuto causare complicanze con esito infausto.

Operato sotto ipnosi alle Molinette

Per superare i limiti dei protocolli standard, Morino e Valentina Palazzo hanno messo a punto un protocollo “awake” personalizzato. L’intervento è stato quindi eseguito attraverso una combinazione di blocchi della parete addominale, sedazione cosciente – mantenendo il paziente vigile – e ipnosi clinica.

Questo approccio ha consentito di garantire una stabile condizione neurovegetativa e una respirazione autonoma per tutta la durata dell’operazione.

ANSA

Paziente a rischio con l’anestesia generale e la ventilazione meccanica

L’intervento è stato effettuato nel reparto di Chirurgia Generale 1 universitaria dell’ospedale di Torino, diretta dal professor Mario Morino. Quest’ultimo, insieme alla dottoressa Valentina Palazzo, ha sviluppato un protocollo ad hoc per il paziente.

L’ipnosi si è rivelata determinante nel rendere la procedura chirurgica altamente tollerabile, riducendo in modo significativo il disagio psicologico e la necessità di farmaci sedativi. Ciò ha consentito di mantenere una stabile condizione neurovegetativa e una respirazione autonoma per l’intera durata dell’intervento.

Fondamentale, inoltre, la rapidità dell’esecuzione dell’intervento, durato circa 60 minuti, durante i quali il paziente ha parlato con i medici che, tramite tecniche ipnotiche, lo hanno trasportato nelle campagne pugliesi, suo luogo di origine.

Tranchida: “Nuova frontiera per i pazienti fragili”

L’efficacia dell’approccio è stata confermata da un recupero post-operatorio definito “eccezionale” dai medici: non si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva, che sarebbe stato invece previsto in caso di intervento eseguito in anestesia generale.

“Si tratta di una nuova frontiera per i pazienti fragili – commenta Livio Tranchida, direttore generale Città della Salute di Torino -. Questo intervento dimostra come l’eccellenza chirurgica, unita alla medicina personalizzata e all’integrazione di tecniche quali l’ipnosi clinica, possa espandere i confini della chirurgia oncologica”.

“Il modello torinese guidato dal professor Morino si conferma un punto di riferimento nazionale per il trattamento di quella popolazione di pazienti che, pur necessitando di interventi salvavita, presentano rischi proibitivi per i protocolli chirurgici standard”, ha aggiunto.