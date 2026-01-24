Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Torino, dove un cittadino italiano di 65 anni è stato fermato per abusi sessuali commessi tra il 2019 e il 2020 ai danni di una persona disabile. L’uomo, operatore socio sanitario, è stato condannato dopo accurate indagini e ora dovrà scontare la pena in carcere.

Le indagini e la condanna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Torino. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino. L’uomo, che lavorava come operatore socio sanitario in una struttura di accoglienza per disabili, è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali ripetuti nei confronti di un’ospite della struttura, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica.

I fatti contestati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i reati sono stati commessi nel periodo compreso tra settembre 2019 e novembre 2020. L’uomo avrebbe sfruttato il proprio ruolo professionale per compiere abusi sessuali in modo sistematico, violando la fiducia riposta in lui e aggravando la posizione della vittima, già in una situazione di particolare vulnerabilità.

L’attività investigativa

Le indagini della Squadra Mobile sono state caratterizzate da una serie di approfondimenti, tra cui l’ascolto di persone informate sui fatti, l’intercettazione delle utenze telefoniche dell’indagato e di soggetti a lui vicini, oltre all’analisi dei dispositivi elettronici utilizzati dall’uomo. Questi elementi hanno permesso di raccogliere prove decisive che hanno portato alla condanna definitiva a sei anni di reclusione.

L’arresto e la detenzione

Il ricercato è stato rintracciato presso l’abitazione della compagna a Torino. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale locale, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena inflitta.

