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È di 35 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Caltanissetta contro la famiglia mafiosa dei Musto, accusata di aver monopolizzato il settore dello smaltimento degli oli vegetali esausti e di aver gestito il traffico di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita con il supporto di unità cinofile, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo investigativo dell’inchiesta “Mondo Opposto”, che già nel dicembre 2023 aveva portato all’arresto di Alberto Musto, ritenuto boss della famiglia mafiosa di Niscemi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta – Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e ha permesso di raccogliere gravi elementi indiziari su una serie di reati che vanno dall’associazione di tipo mafioso al traffico illecito di rifiuti e traffico di sostanze stupefacenti.

Chi sono gli arrestati e quali sono le accuse

L’ordinanza di custodia cautelare ha riguardato 35 soggetti, di cui 32 destinatari di custodia cautelare in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, illecita concorrenza con violenza e minaccia, favoreggiamento personale aggravato, traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo mafioso sul settore dei rifiuti

Secondo gli inquirenti, la famiglia Musto avrebbe infiltrato il tessuto economico di Niscemi, imponendo il proprio controllo sullo smaltimento degli oli vegetali esausti, un settore particolarmente redditizio. Gli esponenti mafiosi si sarebbero inseriti attraverso forme di interposizione negoziale e collaborazione esecutiva “in nero”, monopolizzando la raccolta degli oli vegetali esausti grazie ad accordi con ditte specializzate di Favara e Catania. Il controllo veniva esercitato con metodi intimidatori tipici delle organizzazioni mafiose, costringendo i commercianti locali a sottoscrivere contratti di smaltimento con le aziende colluse. In cambio, le imprese ottenevano una posizione dominante sul mercato e la famiglia Musto riceveva provvigioni fisse: 40 euro per ogni contratto e 600 euro ogni 1000 litri di olio prelevato.

Le modalità operative e i rapporti con le imprese

Le indagini, basate su intercettazioni e testimonianze di numerosi esercenti commerciali di Niscemi, hanno permesso di ricostruire le modalità con cui i fratelli Musto hanno monopolizzato il settore. Gli imprenditori erano costretti ad affidare la raccolta degli oli esausti alle ditte indicate dai Musto, che operavano senza alcuna autorizzazione e fuori dai canali legali. L’interesse di Alberto Musto per il settore dei rifiuti sarebbe nato durante la sua detenzione nel carcere di Voghera, dove avrebbe appreso da un codetenuto i potenziali guadagni derivanti da questa attività. L’organizzazione mafiosa, così facendo, otteneva importanti introiti e rafforzava il proprio prestigio criminale, mentre le imprese coinvolte beneficiavano di vantaggi competitivi e di una posizione di monopolio sul territorio.

Il ruolo delle aziende e il concorso esterno

Secondo l’impostazione accusatoria, anche i rappresentanti delle imprese coinvolte sono stati ritenuti responsabili di concorso esterno in associazione mafiosa. Il rapporto tra le aziende e la famiglia Musto si basava su uno scambio di reciproci vantaggi: le imprese ottenevano il controllo del mercato locale, mentre l’organizzazione mafiosa riceveva una percentuale sui profitti. In alcuni casi, due dipendenti di un’impresa avrebbero fornito dichiarazioni false ai Carabinieri durante i controlli, nel tentativo di ostacolare le indagini e proteggere i membri del sodalizio criminale, comportamento che ha portato all’accusa di favoreggiamento personale aggravato.

Il traffico di droga e il controllo del territorio

Oltre al settore dei rifiuti, la famiglia Musto avrebbe gestito anche il traffico di sostanze stupefacenti a Niscemi. L’attività si articolava su due livelli: da un lato, venivano concesse “autorizzazioni” allo spaccio in cambio di contributi economici o della disponibilità a collaborare con la famiglia mafiosa; dall’altro, era stato organizzato un gruppo criminale dedito principalmente al traffico di cocaina, diretto da Alberto e Sergio Musto. Chi non accettava le condizioni imposte dal sodalizio veniva obbligato a interrompere l’attività di spaccio.

Le intercettazioni e il controllo mafioso

Le indagini hanno documentato il controllo capillare esercitato dalla famiglia Musto sul territorio. In alcune conversazioni intercettate, emerge il profilo criminale dei vertici del gruppo: il boss Alberto Musto veniva descritto come il prototipo del mafioso, pienamente aderente ai “principi” dell’organizzazione. In un’altra intercettazione, il capomafia ribadiva a uno spacciatore che ogni attività illecita doveva passare sotto la sua egida, affermando: “la malavita a Niscemi la gestisco solo io”.

La logistica e le basi operative

Il traffico di droga si basava su un solido asse logistico-operativo tra Niscemi e il catanese, da dove provenivano ingenti forniture di cocaina e marijuana. Le sostanze venivano stoccate in basi logistiche locali, confezionate e occultate in aree pubbliche sotto la costante vigilanza degli affiliati. Il gruppo mafioso non esitava a ricorrere a plateali interventi punitivi per recuperare i crediti di droga: in un episodio, un debitore è stato costretto a cedere il proprio telefono cellulare all’interno di un bar per saldare una fornitura non pagata.

I numeri dell’operazione e i sequestri

Le attività investigative hanno permesso di documentare oltre 200 episodi di cessione di stupefacenti, accertare il passaggio di circa 1,5 kg di cocaina e 3 kg di marijuana in pochi mesi, e ricostruire flussi finanziari verso i fornitori catanesi per circa 35.000 euro. Il G.I.P. ha disposto anche il sequestro preventivo delle aziende coinvolte nel traffico illecito di rifiuti, per un valore economico stimato in oltre 6 milioni di euro.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle attività criminali che, secondo gli inquirenti, avevano contaminato l’economia legale e rafforzato il potere mafioso sul territorio di Caltanissetta.