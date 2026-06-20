Operazione ad alto impatto della polizia, 270 arresti in 26 città: video dei blitz
Operazione nazionale contro i reati predatori: 270 arresti in 26 città per garantire sicurezza ai cittadini.
In 26 città del nord e del centro Italia, da inizio maggio si è tenuta un’operazione di rilievo nazionale ad alto impatto investigativo conclusa nella giornata di ieri, finalizzata al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento a furti, rapine e altre forme diffuse di criminalità contro il patrimonio. L’attività ha consentito di rafforzare il controllo del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte, con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte criminali che incidono sulla sicurezza percepita dei cittadini. L’operazione, caratterizzata da un significativo dispiegamento di uomini e mezzi, è stata condotta dagli investigatori delle squadre mobili, sotto il coordinamento del Servizio centrale operativo della polizia di Stato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.