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L’indagine coordinata dalla procura di Pisa e condotta insieme da carabinieri e polizia ha permesso di documentare una sistematica attività di spaccio nei luoghi della movida e rivolta per lo più ad acquirenti minorenni. Lo ha reso noto la procuratrice Teresa Angela Camelio, sottolineando che “la presenza stabile di attività di spaccio in questo contesto ha inciso sulla sicurezza, sulla vivibilità e sulla fruizione di uno spazio pubblico centrale”. Sulla zona di piazza delle Vettovaglie “le modalità operative emerse – ha aggiunto Camelio – restituiscono un quadro di piccolo spaccio sistematico, radicato e socialmente devastante”. Polizia e carabinieri, ha sottolineato Camelio, “hanno agito contestualmente e in modo coordinato sulle principali piazze di spaccio, consentendo la sincronizzazione delle richieste cautelari e una visione complessiva del fenomeno, grazie all’utilizzo di telecamere installate ad hoc in alcune aree cittadine non coperte dalla videosorveglianza urbana”.