Due indagati sono stati colpiti da misure cautelari in seguito a un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che ha portato alla luce un presunto traffico di farmaci anabolizzanti tra Capannori (Lucca) e Cassano allo Jonio (Cosenza). L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, è stata avviata per contrastare la commercializzazione illecita di sostanze anabolizzanti e ha visto l’impiego di sofisticate tecniche investigative.

Le indagini e le operazioni dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo nella prima mattinata del 26 febbraio 2026 nei comuni di Capannori (LU) e Cassano allo Jonio (CS). I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, supportati dal personale del NAS di Cosenza e dai Comandi Provinciali di Lucca e Cosenza, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di due indagati.

I destinatari dei provvedimenti sono risultati gravemente indiziati, in concorso tra loro, del delitto di concorso in commercializzazione di sostanze anabolizzanti. In particolare, a V.C., classe 1990 e residente a Cassano allo Jonio, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, mentre a F.F., classe 1976 e residente a Capannori, è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’inizio e lo sviluppo dell’inchiesta

L’attività investigativa, avviata dal NAS Carabinieri di Firenze e coordinata dalla Procura di Pistoia, ha preso il via nel febbraio 2024 con il monitoraggio di F.F., sfruttando anche elementi informativi emersi da precedenti indagini. Successivamente, le indagini sono state ampliate attraverso l’utilizzo di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, servizi di pedinamento, analisi dei tabulati telefonici e della documentazione finanziaria, oltre all’elaborazione dei cosiddetti “profili di rischio” delle spedizioni.

Grazie a queste attività, è stato possibile ricostruire il presunto giro d’affari di F.F., individuare la clientela e, soprattutto, identificare il principale canale di approvvigionamento: V.C., che dalla provincia di Cosenza sarebbe stato dedito all’importazione in Italia di consistenti quantitativi di farmaci anabolizzanti clandestini, privi di autorizzazione all’immissione in commercio, successivamente rivenduti a vari soggetti su tutto il territorio nazionale, tra cui F.F.

Sequestri e riscontri investigativi

Nel corso delle indagini sono stati eseguiti tre decreti di sequestro di plichi in transito: due spediti dalla Calabria da V.C. e diretti a F.F., mentre un terzo proveniva dalla Bulgaria ed era destinato a V.C. All’interno di questi pacchi sono state rinvenute sostanze anabolizzanti, elemento che ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a carico degli indagati.

Complessivamente, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 33 persone, ritenute a vario titolo responsabili dei delitti di commercializzazione di sostanze anabolizzanti e di ricettazione. Tra il 10 e il 15 febbraio 2026 sono state effettuate 29 perquisizioni domiciliari su tutto il territorio nazionale, che hanno permesso di acquisire ulteriori riscontri a carico degli indagati.

I risultati delle perquisizioni

Durante le perquisizioni, presso l’abitazione di F.F. sono state trovate 27 confezioni di farmaci anabolizzanti, mentre nell’abitazione di V.C. sono state rinvenute oltre 380 confezioni di farmaci anabolizzanti e una confezione di sostanza risultata essere del tipo nandrolone, inserita nella tabella delle sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/90.

In totale, le attività di perquisizione hanno portato al rinvenimento di oltre 650 confezioni di farmaci anabolizzanti e dieci confezioni di nandrolone. Questi sequestri rappresentano un importante riscontro alle ipotesi investigative formulate dagli inquirenti.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

All’esito dell’interrogatorio preventivo, svolto complessivamente a carico di quattro indagati, e dopo aver valutato le rispettive posizioni, il GIP di Pistoia ha emesso le misure cautelari sopra descritte, eseguite nella mattinata del 26 febbraio 2026.

IPA