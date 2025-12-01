Operazione antidroga a Roma, blitz nei pressi delle scuole e dei locali notturni: 6 pusher arrestati
Sei arresti e numerosi sequestri a San Lorenzo: la Polizia ha smantellato le piazze di spaccio nei pressi di scuole e locali notturni.
È di sei arresti e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Roma, nel quartiere San Lorenzo. In pochi giorni, sono state smantellate diverse micro piazze di spaccio nei pressi di scuole, parchi e locali notturni, grazie a un’azione coordinata e mirata degli agenti del Commissariato di P.S. San Lorenzo.
Operazione della Polizia: il bilancio e le modalità d’intervento
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’arco di alcuni giorni e ha visto impegnate pattuglie in abiti civili, che si sono confusi tra studenti e residenti per monitorare le aree più sensibili del quartiere. Gli agenti hanno raccolto segnalazioni e realizzato una mappatura dettagliata dei luoghi maggiormente esposti al rischio di spaccio, come le vicinanze di scuole, aree verdi, panchine e zone della movida.
Sei arresti e sequestri di droga
Nel corso degli interventi, sono stati arrestati sei pusher sorpresi mentre effettuavano rapidi scambi di denaro e dosi di sostanza stupefacente. Le modalità degli scambi erano simili: incontri brevi e cessioni veloci nei punti nevralgici del quartiere. Durante i controlli, la Polizia ha sequestrato 13 grammi di hashish, 45 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e decine di banconote di piccolo taglio, considerate provento della vendita al dettaglio.
Perquisizioni domiciliari e conferma dell’attività illecita
Parte del materiale sequestrato è stato trovato addosso agli arrestati, mentre il resto è stato rinvenuto durante perquisizioni domiciliari. Queste ultime hanno confermato la continuità dell’attività di spaccio anche all’interno delle abitazioni dei soggetti coinvolti.
Prevenzione e misure accessorie
La Questura di Roma ha già avviato una serie di attività istruttorie finalizzate all’emissione di misure di prevenzione, come i D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) e avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti in grado di reiterare comportamenti pericolosi. Nel corso delle verifiche, sono state elevate numerose sanzioni amministrative agli acquirenti sorpresi durante gli scambi.
Divieto di accesso e altre sanzioni
Per uno degli arrestati è stato disposto il divieto di accesso all’intera area di San Lorenzo nelle fasce serali e notturne, proprio dove aveva consolidato la sua attività illecita. Questa misura si aggiunge alle altre sanzioni amministrative comminate agli acquirenti trovati in flagranza di acquisto di stupefacenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.