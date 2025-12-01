Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Roma, nel quartiere San Lorenzo. In pochi giorni, sono state smantellate diverse micro piazze di spaccio nei pressi di scuole, parchi e locali notturni, grazie a un’azione coordinata e mirata degli agenti del Commissariato di P.S. San Lorenzo.

Operazione della Polizia: il bilancio e le modalità d’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’arco di alcuni giorni e ha visto impegnate pattuglie in abiti civili, che si sono confusi tra studenti e residenti per monitorare le aree più sensibili del quartiere. Gli agenti hanno raccolto segnalazioni e realizzato una mappatura dettagliata dei luoghi maggiormente esposti al rischio di spaccio, come le vicinanze di scuole, aree verdi, panchine e zone della movida.

Sei arresti e sequestri di droga

Nel corso degli interventi, sono stati arrestati sei pusher sorpresi mentre effettuavano rapidi scambi di denaro e dosi di sostanza stupefacente. Le modalità degli scambi erano simili: incontri brevi e cessioni veloci nei punti nevralgici del quartiere. Durante i controlli, la Polizia ha sequestrato 13 grammi di hashish, 45 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e decine di banconote di piccolo taglio, considerate provento della vendita al dettaglio.

Perquisizioni domiciliari e conferma dell’attività illecita

Parte del materiale sequestrato è stato trovato addosso agli arrestati, mentre il resto è stato rinvenuto durante perquisizioni domiciliari. Queste ultime hanno confermato la continuità dell’attività di spaccio anche all’interno delle abitazioni dei soggetti coinvolti.

Prevenzione e misure accessorie

La Questura di Roma ha già avviato una serie di attività istruttorie finalizzate all’emissione di misure di prevenzione, come i D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) e avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti in grado di reiterare comportamenti pericolosi. Nel corso delle verifiche, sono state elevate numerose sanzioni amministrative agli acquirenti sorpresi durante gli scambi.

Divieto di accesso e altre sanzioni

Per uno degli arrestati è stato disposto il divieto di accesso all’intera area di San Lorenzo nelle fasce serali e notturne, proprio dove aveva consolidato la sua attività illecita. Questa misura si aggiunge alle altre sanzioni amministrative comminate agli acquirenti trovati in flagranza di acquisto di stupefacenti.

