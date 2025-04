Operazione antidroga a Roma, raffica di arresti e sequestri: un circolo bocciofilo era la base dei pusher

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Roma. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nel quartiere di San Basilio, coinvolgendo 200 uomini delle forze dell’ordine.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso di mira le periferie della Capitale, con l’esecuzione di sei custodie cautelari in carcere e venticinque perquisizioni nei confronti di trentuno persone. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e spaccio.

Sequestri e indagini

Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati circa 50.000 euro in contanti e due orologi di valore. Le indagini hanno coinvolto complessivamente quarantuno persone e hanno ipotizzato l’esistenza di un sodalizio criminale guidato da un 66enne italiano, attivo nella vendita di cocaina, hashish e marijuana nel quartiere di San Basilio.

Organizzazione e modalità operative

I restanti destinatari delle custodie cautelari avrebbero svolto ruoli di promotori e organizzatori dell’associazione, impiegando numerosi soggetti come vedette e spacciatori. La base operativa è stata individuata in un circolo bocciofilo in via Montegiorgio, gestito dal 66enne. Lo spaccio avveniva all’interno di uno stabile in via Corinaldo, protetto da una porta blindata.

Risultati delle indagini

Durante le attività, sono state arrestate trentatré persone e sequestrati 3,5 kg di cocaina, 500 g di marijuana e 100 g di hashish. Questi dati hanno fornito un quadro dettagliato di un mercato della droga attivo h24. Le operazioni si sono svolte nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Perugia. Si ricorda che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di innocenza per tutti gli indagati.

Fonte foto: IPA