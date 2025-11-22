Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 10 arresti e diversi sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio di una serie di operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nelle periferie di Roma. Gli interventi, effettuati tra il vialone di Tor Bella Monaca, l’asse della Casilina, Ponte di Nona e il quartiere Finocchio, hanno permesso di smantellare un articolato sistema di sorveglianza messo in piedi dai pusher per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Le operazioni della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state portate avanti dagli agenti della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino, che hanno documentato un sofisticato schema di spaccio attivo soprattutto nella zona di via dell’Archeologia. Qui, i pusher avevano organizzato un vero e proprio percorso a ostacoli per i clienti: una prima vedetta intercettava i potenziali acquirenti, verificava l’assenza di poliziotti in borghese e li indirizzava verso lo spacciatore nascosto. In alcuni casi, era previsto anche un passaggio intermedio con una seconda sentinella, per aumentare la sicurezza del sistema.

Arresti e sequestri a Tor Bella Monaca e Casilina

Nel corso di due operazioni distinte, entrambe concentrate sulla piazza di spaccio di via dell’Archeologia, gli investigatori hanno arrestato 5 persone, di cui 3 con il ruolo di vedetta. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 50 grammi di cocaina in diverse forme e alcune dosi di hashish. Le vedette si muovevano tra le auto parcheggiate, monitorando costantemente l’area per segnalare eventuali presenze sospette e garantire la sicurezza dell’attività illecita.

Due giovani fermati a Ponte di Nona

Altri due arresti sono stati effettuati a Ponte di Nona, dove due neo-maggiorenni di origine marocchina sono stati sorpresi mentre si alternavano nei ruoli di vedetta e spacciatore lungo via Capitini. Al momento dell’intervento degli agenti, i due avevano con sé oltre 20 grammi di cocaina, pronti per essere ceduti ai clienti.

Donne arrestate nel quartiere Finocchio

Nel quartiere Finocchio, sempre lungo l’asse della Casilina, la Polizia ha arrestato due donne che, sottoposte a controllo a bordo del loro minisuv, nascondevano negli stivali e sotto la tappezzeria dell’auto una decina di grammi di cocaina. Il tentativo di occultare la droga non è sfuggito agli agenti, che hanno proceduto al sequestro della sostanza e all’arresto delle due.

Un cinquantenne trovato con hashish in casa

L’ultima operazione ha riguardato un uomo di circa cinquant’anni, già sottoposto all’obbligo di permanenza notturna in casa. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto 11 panetti di hashish da un etto ciascuno, nascosti con cura. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Convalida degli arresti e quadro generale

Tutte le persone arrestate dalla Polizia di Stato, dopo le formalità di rito, sono state messe a disposizione della Magistratura, che ha convalidato l’operato degli agenti per ogni singolo caso. Questi risultati si inseriscono in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio di droga messa in campo dalla Questura di Roma, con particolare attenzione alle periferie della Capitale.

IPA