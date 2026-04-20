Operazione antidroga con "chiusura a tenaglia" a Roma, 12 arresti: il video dei blitz
Maxi operazione dei carabinieri a Roma: 12 arresti e oltre 200 dosi di droga sequestrate nel Quarticciolo.
Dalle prime luci dell’alba e fino a tarda sera a Roma i carabinieri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo, volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha visto l’impiego di una “chiusura a tenaglia” dei principali punti di accesso alle piazze di spaccio, è stata supportata costantemente dall’osservazione aerea di droni, che hanno permesso di monitorare i movimenti sospetti dall’alto. L’operazione si è conclusa con l’arresto di 12 persone, complessivamente sono state sequestrate 213 dosi tra cocaina e crack, 11 involucri di hashish e la somma contante di 1.860 euro, ritenuta provento delle attività illecite.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.